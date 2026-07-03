OM : McCourt boucle un deal à 50 millions de dollars loin de Marseille

Alors que l’Olympique de Marseille anime déjà le mercato estival, Frank McCourt continue de développer ses activités bien au-delà du football. Le propriétaire de l’OM vient en effet de franchir une étape importante dans un projet ambitieux qui n’a aucun lien direct avec le club phocéen, mais qui confirme une nouvelle fois sa puissance financière et sa vision internationale.
Un projet XXL dans le monde de l’équitation
L’homme d’affaires américain poursuit activement le développement de la Premier Jumping League (PJL), une nouvelle compétition mondiale de saut d’obstacles prévue pour débuter en avril 2027. Inspirée des grandes ligues sportives fermées nord-américaines, cette compétition réunira 16 équipes réparties sur 14 sites internationaux et bénéficiera d’une dotation annoncée de 300 millions de dollars.
L’objectif de McCourt est clair : transformer l’équitation de haut niveau en un produit sportif mondial capable d’attirer un public beaucoup plus large que les passionnés traditionnels de la discipline.
La preuve que le modèle séduit déjà les investisseurs est arrivée cette semaine. Selon les informations relayées par Sportune et reprises par Onze Mondial, la première franchise de la Premier Jumping League a trouvé acquéreur. L’investisseur américain Jason McCarthy a déboursé 50 millions de dollars pour acheter une équipe via son family office.
FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître
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Des investissements diversifiés…
Face à ce constat, les dirigeants souhaitent remplacer l’organisation actuelle de la Ligue de Football Professionnel par une véritable « société des clubs », inspirée de modèles déjà en place dans plusieurs grands championnats européens. L’objectif serait de professionnaliser davantage la gestion commerciale du football français, notamment dans la négociation et la valorisation des droits TV.
Les signataires soutiennent notamment une proposition de loi portée par les sénateurs Laurent Lafon et Michel Savin, déjà adoptée au Sénat, et demandent au gouvernement d’accélérer son examen à l’Assemblée nationale afin qu’une nouvelle gouvernance puisse voir le jour rapidement.
Un message fort envoyé aux pouvoirs publics…
À travers cette alliance inédite, Frank McCourt et plusieurs figures importantes du football français veulent envoyer un message clair : sans réforme rapide, le risque de déclassement du football français est réel. Les clubs estiment qu’il est désormais urgent de moderniser la gouvernance du secteur pour retrouver de l’attractivité et assurer l’avenir économique de la Ligue 1. Plus qu’un simple débat sur les droits TV, c’est donc l’avenir du football professionnel français qui est désormais au centre des préoccupations des dirigeants, avec Frank McCourt en première ligne.
Entre la création d’une ligue fermée outre-Atlantique et la défense d’un modèle plus collectif pour le football français, Frank McCourt navigue sur deux visions du sport qui semblent, en apparence, s’opposer. Reste à savoir laquelle finira par s’imposer comme sa véritable marque de fabrique.
Paul Laffisse