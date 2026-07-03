OM : McCourt boucle un deal à 50 millions de dollars loin de Marseille

Alors que l’Olympique de Marseille anime déjà le mercato estival, Frank McCourt continue de développer ses activités bien au-delà du football. Le propriétaire de l’OM vient en effet de franchir une étape importante dans un projet ambitieux qui n’a aucun lien direct avec le club phocéen, mais qui confirme une nouvelle fois sa puissance financière et sa vision internationale.

Un projet XXL dans le monde de l’équitation

L’homme d’affaires américain poursuit activement le développement de la Premier Jumping League (PJL), une nouvelle compétition mondiale de saut d’obstacles prévue pour débuter en avril 2027. Inspirée des grandes ligues sportives fermées nord-américaines, cette compétition réunira 16 équipes réparties sur 14 sites internationaux et bénéficiera d’une dotation annoncée de 300 millions de dollars. L’objectif de McCourt est clair : transformer l’équitation de haut niveau en un produit sportif mondial capable d’attirer un public beaucoup plus large que les passionnés traditionnels de la discipline. La preuve que le modèle séduit déjà les investisseurs est arrivée cette semaine. Selon les informations relayées par Sportune et reprises par Onze Mondial, la première franchise de la Premier Jumping League a trouvé acquéreur. L’investisseur américain Jason McCarthy a déboursé 50 millions de dollars pour acheter une équipe via son family office. FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage. Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger. Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous. 💙🤍 Je soutiens FC Marseille Des investissements diversifiés…

Frank McCourt n’est pas resté silencieux face à la crise qui frappe le football français . Le propriétaire de l’Olympique de Marseille a rejoint plusieurs dirigeants majeurs de Ligue 1 et Ligue 2 dans une démarche commune visant à alerter les pouvoirs publics sur la situation économique préoccupante du championnat.