La situation de l’OM continue de faire débat. Dans notre dernière émission Débat Foot Marseille, nous sommes revenus sur deux questions brûlantes : Frank McCourt doit-il désormais envisager de vendre le club ? Et Bruno Genesio est-il allé trop loin dans sa communication envers ses dirigeants ?

Nos intervenants ont débattu de l’avenir de Frank McCourt, de la pression grandissante autour de la direction et des attentes des supporters marseillais.

Autre sujet central : Bruno Genesio. Après plusieurs déclarations fortes sur la situation sportive et les moyens à disposition, le coach de l’OM divise. Sa communication est-elle légitime ou fragilise-t-elle encore davantage le club ?

Un débat complet à retrouver dans le replay de notre dernière émission Débat Foot Marseille.

À voir en vidéo : OM : McCourt doit-il vendre le club ? Genesio va-t-il trop loin ?