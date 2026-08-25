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OM : McCourt en 1ère ligne ? Quelle fin de mercato ? Avec Rachid Zeroual !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Voici le replay du dernier DÉBAT FOOT MARSEILLE avec Rachid Zeroual, vice-président des South Winners, et Jean-Charles De Bono.

 

 

Au programme : retour sur le dernier match de l’OM, l’apport des jeunes et les choix de Bruno Génésio.

Gros débat ensuite autour de Frank McCourt, désormais directement visé par les supporters. Rachid Zeroual revient sur sa récente réunion avec le propriétaire de l’OM et sur les échanges concernant la situation du club.

On évoquera également les responsabilités de Pablo Longoria et Mehdi Benatia, la gestion financière de l’OM, le rôle de Stéphane Richard et l’avenir de McCourt : nouvel investissement, arrivée d’un partenaire ou vente du club ?

Enfin, point mercato OM avec les derniers besoins de l’effectif et les possibles départs de Balerdi, Timber, Højbjerg et Aguerd.

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