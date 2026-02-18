OM : McCourt met de l’ordre… Longoria remonté contre Benatia ?

Présent à la Commanderie, Frank McCourt a acté un remaniement majeur au sein de l’OM. Le propriétaire américain a fixé un cap clair : la qualification directe en Ligue des champions. Medhi Benatia est maintenu jusqu’à la fin de la saison, tandis que Pablo Longoria voit son rôle évoluer.

Frank McCourt recentre l’OM sur l’objectif Ligue des champions

Mardi, Frank McCourt était à la Commanderie pour rencontrer le groupe professionnel de l’Olympique de Marseille. Selon les informations publiées par L’Équipe, le propriétaire américain a tenu un discours rassembleur, insistant sur des objectifs encore atteignables en Ligue 1 et en Coupe de France.

Dans un contexte institutionnel tendu, Pablo Longoria n’a pas participé à cette réunion. Toujours d’après L’Équipe, le président marseillais n’a pas été associé au communiqué publié dans la matinée par Image 7, la société de communication conseillant McCourt en France. Le quotidien sportif précise, “Longoria, lui, ne semble pas dans une logique belliqueuse, en tout cas envers l’actionnaire – il est très remonté contre Benatia. Il ne devrait pas s’accrocher aux miettes qui lui sont laissées, d’autant que sa position dans les instances était fragilisée par l’épisode du « Too corrupt » et l’arrivée dans ce jeu impitoyable de la vice-présidente du conseil de surveillance, Shéhérazade Semsar-de Boisséson. Il devrait rencontrer McCourt dans les prochains jours pour évoquer sa situation personnelle dans « le respect », comme le souligne son entourage, et trouver une « issue par le haut ».

Le message délivré par l’actionnaire majoritaire est limpide : l’enjeu économique prioritaire reste la qualification pour la prochaine Ligue des champions, afin d’éviter un déséquilibre financier majeur lors des exercices futurs. L’Équipe rappelle que McCourt, engagé financièrement depuis 2016, ne souhaite plus combler d’éventuels déficits structurels.

Medhi Benatia prolongé, Pablo Longoria placardisé

Le communiqué officialise deux décisions fortes. Medhi Benatia, dont la démission avait été annoncée dimanche, est maintenu dans ses fonctions. Le texte précise : « Medhi Benatia a accepté d’étendre son préavis jusqu’au mois de juin. »

Une formulation qui laisse entendre que la collaboration pourrait s’achever à l’issue de la saison.

Concernant Pablo Longoria, McCourt indique : « Le rôle de Pablo Longoria devrait évoluer vers ses responsabilités institutionnelles, afin de maintenir la représentation de l’Olympique de Marseille au sein des instances françaises et notamment européennes. »

Toujours selon L’Équipe, Longoria devrait échanger avec McCourt dans les prochains jours pour clarifier sa situation personnelle et institutionnelle.