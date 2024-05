OM : McCourt s’active sur d’autres affaires !

Ce mercredi, nous apprenions via un communiqué publié sur le site Project Liberty que McCourt Global compte monter une offre pour racheter le réseau social Tiktok aux USA !

La règlementation autour de Tiktok aux Etats Unis fait débat tous les ans. Le géant chinois pourrait donc être racheté aux USA afin que le gouvernement puisse avoir un regard sur l’utilisation de la plateforme. Le propriétaire actuel de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt, monterait une offre afin de racheter le réseau social aux Etats Unis. Depuis toujours, l’homme d’affaires est très à cheval sur les droits numériques et l’utilisation des réseaux sociaux. Il compte donc investir afin de redonner une « dynamique plus saine » à cette plateforme.

Nous sommes à un point critique, et Frank McCourt et Project Liberty comprennent l’urgence de cette question

« Je monte une offre pour TikTok afin de profiter de cette incroyable opportunité de remettre les gens aux commandes de la plateforme de médias sociaux la plus populaire. Les fondations de notre infrastructure numérique sont brisées et il est temps de les réparer. Nous pouvons et devons faire davantage pour sauvegarder la santé et le bien-être de nos enfants, de nos familles, de la démocratie et de la société. Nous considérons cette acquisition potentielle comme une incroyable opportunité de catalyser une alternative au modèle technologique actuel qui a colonisé Internet. En ce qui concerne la relation de notre société avec la technologie, nous sommes à un point critique, et Frank McCourt et Project Liberty comprennent l’urgence de cette question. Leur vision de TikTok, repensée pour une dynamique plus saine, est le type de solution innovante nécessaire pour avancer à l’ère numérique. Les médias sociaux ne vont pas disparaître, mais ils évoluent, et McCourt souhaite qu’ils évoluent d’une manière beaucoup moins nocive pour les enfants et les adolescents qu’aujourd’hui. », a déclaré le propriétaire de l’OM dans un communiqué publié sur Project Liberty.

La Provence confirme pour McCourt et Longoria !

Le propriétaire de l’OM Franck McCourt serait bien décidé à relancer un projet solide à Marseille. La Provence confirme que l’actionnaire majoritaire Franck McCourt veut conforter Longoria dans son rôle de président et lui offrir un peu plus de moyens. De plus, le directeur commercial, Grégory La Mela « verrait ses prérogatives renforcées ».