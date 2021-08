OM : McCourt sort du silence après les incidents face à Nice !

Frank McCourt s’est exprimé dans un communiqué officiel publié par l’Olympique de Marseille. Le propriétaire du club soutient la décision de Pablo Longoria et affirme vouloir travailler avec la Ligue pour assurer la sécurité des supporters à l’avenir.

« Le match de dimanche entre l’OM et l’OGC Nice aurait dû être un moment pour célébrer le beau jeu et le travail qui a été fait pour réunir les joueurs et les fans en toute sécurité. Au lieu de cela, cela s’est transformé en une démonstration de violence bouleversante et malheureuse. J’ai soutenu la décision du président de l’OM Pablo Longoria de quitter le terrain alors qu’il était clair que la sécurité des joueurs et des supporters ne pouvait être garantie. Je suis avec lui, les membres de notre équipe, la grande communauté olympienne et tous ceux qui reconnaissent que partager le sport que nous aimons n’est tout simplement pas possible si nous ne pouvons pas prendre soin des personnes qui le rendent spécial. Je m’engage à travailler avec la Ligue pour assurer la sécurité des joueurs et des supporters et faire en sorte que ce qui s’est passé dimanche à Nice ne se reproduise jamais. Nos joueurs, nos fans et notre jeu méritent mieux. » Frank McCourt – Source : Olympique de Marseille (24/08/21)