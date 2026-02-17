On parle de la grosse mise au point de McCourt et de ses conséquences. Et bien sûr de ce que vous voulez dans Débat FAQ Marseille avec Nicolas Filhol et c’est en direct à 14h30 ! Vous faites le programme et vous posez vos questions ! Replay sur YouTube à retrouver dans quelques heures !
Sur Twitch pour le live à partir de 14h30
OM : McCourt tranche ! Benatia de retour, Longoria vers la sortie… un coach attendu ! Débat FAQ Marseille en live ce mardi à partir de 14h30 !https://t.co/fIpE0jhqoZ pic.twitter.com/86KGiCSkFN
— Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 17, 2026
