OM : McCourt, une nouvelle fois absent

Ce jeudi l’OM affronte Benfica au Vélodrome. Une nouvelle fois, le propriétaire Frank McCourt devrait être absent de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille reçoit ce jeudi Benfica au Vélodrome pour le 1/4 de finale retour d’Europa League. Pour ce match, L’Equipe nous informe que Frank McCourt ne sera pas présent. Le propriétaire du club est absent de ce grand rendez-vous, au grand désarroi des supporters marseillais.

Frank McCourt, le propriétaire de l’OM, ne devrait pas être au Vélodrome, jeudi soir, pour le quart de finale retour de Ligue Europa entre les Marseillais et Benfica https://t.co/VbPnhunJsz pic.twitter.com/mX5wk3yvjj — L’ÉQUIPE (@lequipe) April 17, 2024

Le gros coup de gueule de Rothen envers McCourt

« J’en veux à Frank McCourt. Souvent j’ai mis en avant le fait qu’il mettait de l’argent, qu’il a acheté le club pour peu d’argent par rapport à sa fortune qui est aux alentours des 2 milliards. Ça fait de l’argent quand même. Il est classé 2000e mondial. L’OM n’a pas un propriétaire qui n’a pas d’argent. Souvent, on a dit qu’il avait peu de moyen. Non, c’est juste qu’il n’a pas envie de mettre plus. Il a de l’argent, il pourrait, explique Rothen sur RMC. Et quand tu as acheté le club pour 50/60 millions d’euros, quand tu vois sa fortune, ce n’est pas beaucoup. Alors bien sûr, il a investi des pertes. Tous les ans il doit mettre de l’argent mais c’est même ridicule par rapport à sa fortune et par rapport à l’OM. Je lui en veux surtout cette année. La stratégie de Pablo Longoria, aucune stabilité qui est récurrente à Marseille. On ne peut pas construire ni garder les joueurs. On m’a expliqué que les joueurs ne pouvaient pas rester à cause des offres mirobolantes sur certains mecs qui ont brillé sur un an… Sauf que oui, il peut les retenir. Il faut juste avoir l’envie de le faire, de construire. Et McCourt, réagit un peu trop comme l’Américain qui découvre l’OM mais qui ne met pas l’OM tout en haut. L’OM, avec cette ferveur-là, mérite d’avoir un propriétaire qui mette la main à la poche et qui attire des joueurs. »