OM : Medhi Benatia quitte le club !

Au lendemain du nul concédé face à Strasbourg (2-2) en Ligue 1, Medhi Benatia a officialisé sa démission de son poste de directeur du football de l’Olympique de Marseille sur les réseaux sociaux, accentuant la crise sportive au sein du club. Cette décision intervient quelques jours après le départ du coach Roberto De Zerbi.

Un départ acté après des semaines de turbulence

L’Olympique de Marseille traverse une période instable en cette saison de Ligue 1, marquée par des résultats irréguliers et un changement majeur d’organigramme. Après la lourde défaite 5-0 face au Paris Saint-Germain et l’élimination de l’OM en Ligue des champions, le club a mis fin à la collaboration avec Roberto De Zerbi le 11 février 2026 par consentement mutuel, a confirmé Marseille dans un communiqué.

Dimanche, Medhi Benatia, directeur du football depuis janvier 2025 après avoir rejoint le club comme conseiller en novembre 2023, a annoncé sa décision de démissionner via ses comptes sociaux. Dans son message, il indique qu’il a « pris ses responsabilités » et décidé lundi 9 février de mettre fin à sa collaboration avec l’OM.

Ce départ intervient dans un contexte difficile pour l’OM, qui reste englué en milieu de tableau de Ligue 1 malgré de nombreux investissements. La popote sportive du club est désormais en pleine réorganisation alors que l’équipe peine à retrouver une dynamique positive.

Les explications de #Benatia qui a démissionné de son poste de DS à l’OM. via son compte instagram pic.twitter.com/5cunEx1AQX — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 15, 2026

Benatia a posé sa demission

L’annonce de la démission de Benatia s’ajoute à une série de décisions structurantes pour l’avenir immédiat de l’OM. Le rôle de directeur du football, central dans la définition de la stratégie sportive et du recrutement, va devoir être pourvu rapidement afin d’assurer la transition après le départ de l’entraîneur et ce remaniement des responsabilités.

Cette cascade de départs met en lumière les difficultés internes que rencontre actuellement le club phocéen, alors qu’il doit rapidement se repositionner dans la course aux places européennes et stabiliser son management pour espérer un redressement en Ligue 1 dans les semaines à venir.

La réaction du club, du vestiaire et des supporters à ce double départ (entraîneur et directeur sportif) sera scrutée de près par les observateurs de l’élite française dans les prochains jours.