OM : Medhi Benatia règle ses comptes avec les joueurs

Malgré la victoire de l’Olympique de Marseille face à Rennes (3-1), la fin de saison reste marquée par les tensions internes et les fortes critiques de Medhi Benatia. Pour sa dernière prise de parole en tant que directeur sportif de l’OM, l’ancien défenseur n’a pas caché sa frustration envers l’attitude affichée par certains joueurs tout au long de l’exercice 2025/2026.

Benatia dénonce l’irrégularité de l’OM

Cinquième de Ligue 1 et qualifié pour la prochaine Europa League, l’OM a terminé sa saison sur une victoire contre le Stade Rennais dimanche soir au Vélodrome. Mais au moment de dresser le bilan, Medhi Benatia a surtout insisté sur les nombreux manques observés cette saison.

En zone mixte, le dirigeant marseillais a pointé du doigt l’irrégularité chronique de l’équipe et certaines prestations jugées inacceptables, notamment contre Nantes ou Lorient. « On peut me raconter ce qu’on veut, trouver des excuses, mais on ne peut pas faire le match qu’on a fait contre Nantes ici, ni celui à Lorient ou à Nantes. Quand tu portes ce maillot, tu dois savoir que tu ne peux pas faire ce genre de prestation. Tu dois toujours donner un minimum dans la performance et on ne l’a pas fait. »

L’ancien international marocain a également rejeté toute explication liée à sa démission annoncée en février ou à la situation autour de Roberto De Zerbi. « Le mal de cette saison, c’est l’irrégularité. Quand tu rencontres des difficultés, tu as toujours deux, trois leaders qui prennent les choses en main et vont permettre de te remettre sur les rails. Malheureusement, on a essayé de mettre ça en place, de le corriger. On n’a pas réussi. »

Benatia en zone mixte : « je ne me suis pas caché comme Kita, j’étais au stade ce soir… » #OMRennes pic.twitter.com/ASe68wuqUP — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 17, 2026

“À l’OM, il faut toujours donner le maximum”

Très critique, Benatia a surtout regretté le manque d’implication de certains éléments de l’effectif. Pour lui, l’Olympique de Marseille disposait pourtant d’un groupe capable de viser beaucoup plus haut cette saison.

« Évidemment que c’est du gâchis. Si on m’avait fait signer en début d’année pour finir troisième, j’aurais dit non, non et non. On voulait chercher au minimum la deuxième place, on était ambitieux. » Le désormais ex-directeur sportif a rappelé les exigences liées au maillot marseillais : « À l’OM, la moindre des choses, est de donner toujours le maximum. En tout cas cette année, on ne l’a pas fait. »

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Enfin, Medhi Benatia a tenu à clarifier sa vision du management et son rapport avec le vestiaire. « Tu ne joues pas pour Medhi Benatia. Je ne suis pas là pour m’entendre avec les joueurs, pour être leur ami. Moi, je suis là pour mettre un cadre de travail, pour imposer une méthode avec l’entraîneur et faire avancer le projet. »

Un discours fort qui illustre une nouvelle fois les profondes frustrations ayant accompagné la saison mouvementée de l’OM, malgré la qualification européenne obtenue au terme du championnat.