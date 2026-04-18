OM : Medhi Benatia sort du silence et dézingue ses joueurs !

Après la lourde défaite de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de Lorient (0-2), le directeur du football Medhi Benatia a pris la parole pour la première fois depuis plusieurs mois. Le dirigeant marseillais a vivement critiqué l’attitude de ses joueurs, pointant un manque d’engagement et de responsabilité.

Benatia assume mais interpelle sur l’attitude des joueurs

Resté discret depuis son épisode de “vrai-faux départ”, Medhi Benatia a choisi la zone mixte pour s’exprimer après la contre-performance de l’OM. Le dirigeant a d’abord justifié sa prise de parole, rompant avec son silence observé ces dernières semaines : « Je ne comptais plus prendre la parole jusqu’à la fin de la saison, car on a beaucoup trop parlé durant les six premiers mois. Comme je l’ai expliqué aux joueurs, quand tu es ici, tu as un sens de la responsabilité. »

L’ancien défenseur de la Juventus a également assumé les critiques dirigées contre lui, notamment sur ses choix sportifs récents : « Moi, je n’ai aucun problème à ce qu’on me reproche d’avoir fait venir un entraîneur sur un projet censé durer plus longtemps, mais qui est parti, aucun problème. Qu’on me dise que les joueurs que j’ai recrutés et qui étaient très bons en septembre sont aujourd’hui très mauvais, pas de problème. Que j’ai fait venir un nouveau coach qui n’est pas bon non plus, je l’accepte… »

Un discours très dur après OM – Lorient

Mais c’est surtout sur l’implication des joueurs de l’Olympique de Marseille que Medhi Benatia s’est montré le plus virulent. Après la défaite face à une équipe lorientaise sans enjeu majeur, le directeur du football n’a pas mâché ses mots : « C’est un scandale. Quand tu affrontes une équipe quasiment en vacances, pourtant une très belle équipe, et que tu as cinq finales à jouer, tu ne peux pas sortir ça. On fait des stages, ça nous coûte de l’argent, mais c’est pour travailler, se retrouver et recréer du lien. Et combien de joueurs ont haussé le ton dans le vestiaire ? Zéro. Tu joues à l’OM. Tu joues un match comme ça, et tu l’acceptes ? Non, ce n’est pas possible. »

Le message est clair pour le vestiaire marseillais, sommé de réagir immédiatement dans cette fin de saison de Ligue 1. Benatia a conclu en annonçant un recentrage total du groupe sur le travail : « Moi, il ne faut pas m’enfumer. Quand tu joues Lorient à 17h, une équipe qui n’a plus rien à jouer, et que tu ne gagnes pas un duel, que tu n’es pas entreprenant… C’est facile de dire “le logo n’est pas beau”, mais ce n’est pas mon problème. Moi, je parle football. Je leur ai dit de ne rien prévoir pour les quatre prochaines semaines. On va passer plus de temps ensemble, à la Commanderie. On va travailler. Et si ça doit durer quatre semaines, alors on les passera ensemble. »

Cette sortie médiatique marque un tournant dans la gestion de la crise actuelle à l’OM, alors que le club reste sous pression dans ce sprint final.