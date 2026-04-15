OM : “Medina a perdu ses qualités en tombant dans un côté un peu bouffon

La première saison de Facundo Medina à l’Olympique de Marseille suscite de nombreuses interrogations. Entre attentes élevées et performances en deçà, le défenseur argentin peine à convaincre. Fabien Laurenti a livré une analyse lucide et critique de la situation, tout en laissant entrevoir une possible réaction.

Un constat mitigé pour Facundo Medina

Interrogé par La Provence, Fabien Laurenti n’a pas éludé les difficultés rencontrées par Facundo Medina depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille. Le consultant met en avant une saison marquée par l’irrégularité, entre blessures et suspensions, mais aussi un niveau de performance insuffisant au regard des attentes.

Il nuance toutefois son analyse en évoquant une légère amélioration récente : « Medina est un petit peu meilleur qu’en début de saison, à l’image du léger regain de l’équipe ». Une progression jugée réelle, mais encore trop timide pour satisfaire les exigences d’un club comme l’OM, où la pression est constante.

Un éloignement inquiétant de son niveau lensois

Pour Fabien Laurenti, le principal problème réside dans la différence flagrante entre le joueur aperçu au RC Lens et celui évoluant aujourd’hui à Marseille. « Je pense qu’il s’est rendu compte qu’il était très loin du niveau qui était le sien à Lens et qu’il pouvait apporter plus », explique-t-il.

Selon lui, Facundo Medina a dû se recentrer progressivement sur son jeu : « Il s’est recentré sur le jeu, sur le football, laissant de côté son apparence ». Une remarque qui fait écho à un début de saison jugé trop dispersé, où certains comportements ont pu nuire à son rendement global.

Le consultant insiste également sur un changement dans l’attitude du joueur sur le terrain : « En arrivant à Marseille, c’était exagéré », notamment dans sa manière de provoquer les attaquants adverses. Une dérive qui, selon lui, a eu un impact direct sur ses performances : « En tombant là-dedans, il a perdu de vue ce qu’il devait faire ».

Une comparaison difficile avec son passage au RC Lens

La comparaison avec son expérience au RC Lens reste, à ce stade, défavorable pour Facundo Medina. Fabien Laurenti rappelle les qualités qui faisaient sa force dans le Nord : « Au Racing, Médina était un vrai défenseur, qui savait se placer au bon endroit, tacler au bon moment ».

À Marseille, le constat est plus sévère : « Il a perdu ses qualités en tombant dans un côté un peu bouffon ». Une critique directe qui souligne l’écart entre le potentiel du joueur et son rendement actuel, d’autant plus que l’OM a consenti un investissement important avec une option d’achat estimée à 18 millions d’euros.

Un potentiel toujours reconnu malgré les critiques

Malgré ce bilan critique, Fabien Laurenti ne ferme pas la porte à un redressement rapide. Il reste convaincu des qualités intrinsèques du défenseur argentin : « Je suis convaincu que Facundo est un bon joueur, je pense qu’il est simplement sorti du cadre ».

Il conclut en rappelant la difficulté de rebondir dans un environnement aussi exigeant que celui de l’Olympique de Marseille : « Quand tu sors du cadre, c’est dur d’y revenir, encore plus à Marseille ». Un avertissement qui souligne l’urgence pour Facundo Medina de retrouver son meilleur niveau, alors que l’OM aura besoin de toutes ses forces pour atteindre ses objectifs en fin de saison.