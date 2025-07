OM : Medina sait qu’il a encore du travail à faire !

L’Olympique de Marseille a conclu son quatrième match de préparation estivale par un match nul 1-1 face au Valence CF, lundi soir. Une rencontre accrochée, marquée par une nouvelle montée en puissance des hommes de Roberto De Zerbi, toujours en phase de rodage. Facundo Medina s’est exprimé en zone mixte après le match.

Arrivé cet été en provenance du RC Lens, le défenseur argentin a fait preuve de franchise et de disponibilité au micro de La Provence : “Je suis prêt à aider le coach, l’équipe et le groupe. Même s’il me met gardien, j’y vais si c’est pour le bien de l’équipe. J’ai compris ce qu’il demande, aussi bien au niveau individuel que collectif.” Une déclaration forte qui illustre l’état d’esprit affiché par le joueur de 26 ans depuis son arrivée sur la Canebière.

Le défenseur international argentin s’est immédiatement adapté à son nouvel environnement

L’OM est un grand club, l’exigence est un peu plus forte qu’ailleurs

Titulaire dans un rôle hybride entre latéral gauche d’une défense à trois et axial gauche de la défense à trois mise en place par De Zerbi, Medina s’est montré solide dans les duels et appliqué dans la relance. Il a également souligné les attentes accrues au sein du club : “Je me sens bien. Il y a des choses que je dois améliorer. Ça va arriver avec le travail de la semaine. L’OM est un grand club, l’exigence est un peu plus forte qu’ailleurs.”

Avec un discours volontaire et une intégration rapide aux principes de jeu, Facundo Medina s’impose déjà comme un cadre en devenir. Son état d’esprit colle parfaitement aux attentes de De Zerbi, qui continue d’imposer sa patte avec cette saison Ligue des Champions qui attend l’OM/

Ce type de leadership pourrait bien peser dans les moments clés d’une saison que l’OM espère placée sous le signe du renouveau.