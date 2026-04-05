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OM : Medina très affecté après la défaite à Monaco !

Par La Redaction FCM -

Après la défaite 2-1 à Monaco, l’OM n’est plus sur le podium et n’y arrive pas face à ses concurrents direct. Après cette nouvelle désillusion, Facundo Mdina s’est exprimé au micro de Ligue 1+. Le défenseur argentin n’a pas caché sa déception.

Facundo Medina est apparu très affecté par la défaite : “Franchement c’est dur de parler là maintenant, défensivement surtout ce n’est pas possible, le club, les supporters ne méritent pas ça. On fait des efforts. Je ne comprend pas, je ne comprend pas… Ce n’est pas fini, on ne va pas lâcher ce n’est pas mon état d’esprit. Il y a des choses qui peuvent m’énerver surtout moi, je dois faire mon autocritique…”


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