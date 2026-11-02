Les résultats s’améliorent, mais la colère demeure. Alors que les joueurs de Bruno Genesio poursuivent leur remontée au classement, une partie des supporters marseillais continue de réclamer des comptes à Frank McCourt. Dimanche soir, lors de la réception du TFC, le Virage Sud a une nouvelle fois affiché son mécontentement à travers une banderole au message particulièrement explicite.

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« Notre American Nightmare, c’est toi ! »

En référence à Halloween et au film American Nightmare, les supporters ont adressé un message sans détour au propriétaire de l’OM :

« McCourt : 10 ans de purge à l’OM… Notre American Nightmare, c’est toi ! »

« McCourt : 10 ans de purge à l’OM. Notre American Nightmare c’est toi ! » 🥶 #OMTFC @madeinfoot https://t.co/nAv2fTw183 — Dorian Bonzom (@Dorian_Bonzom) November 1, 2026↗

Une formule qui résume la défiance d’une partie du public envers l’homme d’affaires américain, arrivé à Marseille en octobre 2016 avec son ambitieux Champions Project.

Cette nouvelle banderole s’inscrit dans une contestation qui dure depuis plusieurs semaines. Dès le mois d’août, lors de la victoire contre Strasbourg, les supporters avaient déjà interpellé McCourt sur son bilan sportif et financier↗.

La colère s’était ensuite intensifiée au fil des mauvais résultats. Lors du Classique face au PSG, plusieurs banderoles avaient de nouveau ciblé le propriétaire américain et Stéphane Richard↗.

Cette fois, la situation sportive est pourtant bien différente. Avec quatre succès consécutifs en championnat, l’OM a retrouvé une dynamique positive. Mais cette embellie ne semble pas suffire à apaiser les critiques sur la gestion du club.

McCourt toujours attendu sur l’avenir financier de l’OM

Au-delà des résultats immédiats, les interrogations portent principalement sur les ambitions et les moyens financiers de l’Olympique de Marseille.

Après un mercato estival sans recrutement, la direction marseillaise doit toujours composer avec des contraintes budgétaires importantes. La possibilité de renforcer l’effectif cet hiver reste notamment liée à la situation financière du club et à son prochain passage devant la DNCG.

Ces derniers jours, le journaliste Jean-François Pérès a évoqué l’hypothèse d’une ouverture du capital à de nouveaux investisseurs, plutôt qu’une vente totale de l’OM. Le nom de CMA CGM a notamment été cité parmi les partenaires potentiels, sans qu’aucun accord ne soit confirmé.

Comme nous l’expliquions dans notre article sur les discussions autour de nouveaux investisseurs et l’échéance de la DNCG↗, une évolution de l’actionnariat pourrait constituer une réponse aux difficultés financières actuelles.

Mais pour les supporters à l’origine de cette nouvelle banderole, les succès récents ne font visiblement pas oublier les déceptions accumulées depuis 2016. La contestation dépasse désormais les seules performances de l’équipe : c’est aussi l’avenir du projet McCourt qui est remis en question.