OM PSG : Le Vélodrome prévient McCourt (et Richard !)

La défaite de l’OM face au PSG (1-2) n’a pas seulement prolongé la mauvaise série sportive des Marseillais. Dans les tribunes du Stade Vélodrome, la colère contre Frank McCourt et la direction a encore pris de l’ampleur. Plusieurs banderoles particulièrement virulentes ont directement ciblé le propriétaire américain et Stéphane Richard.

« 2016 : Champions Project. 2026 : Ligue 2 Project ? »

Avant même le coup d’envoi du Classique, les supporters marseillais avaient donné le ton.

Une première banderole faisait directement référence au projet présenté par Frank McCourt à son arrivée en 2016 :

« 2016 : CHAMPIONS PROJECT. 2026 : LIGUE 2 PROJECT ? »

Un message qui prend une résonance particulière dans le contexte actuel. Selon le JDD, McCourt aurait encore injecté 120 millions d’euros au premier semestre 2026, mais ne souhaiterait désormais plus continuer à couvrir les pertes du club au même rythme.

L’OM pourrait ainsi entrer dans une période de fortes restrictions financières, avec notamment une réduction importante de la masse salariale sur les prochaines saisons.

« L’OM EST IMMORTEL AVEC SES 127 ANS D’HISTOIRE ET DE PASSION. RICHARD/McCOURT : NOUS NE LAISSERONS PAS NOTRE CLUB MOURIR ENTRE VOS MAINS » Les supporters marseillais continuent leur deuxième match avec de nouvelles attaques contre McCourt.@footmercato pic.twitter.com/TUHbJmr9ti — Valentin Feuillette (@VFeuillette75) September 20, 2026

« McCourt OUT »

La contestation ne s’est pas arrêtée là. En seconde période, plusieurs nouveaux messages sont apparus dans les tribunes du Vélodrome.

« L’OM est immortel avec ses 127 ans d’histoire et de passion. Richard/McCourt : nous ne laisserons pas notre club mourir entre vos mains. »

D’autres banderoles, beaucoup plus directes, ont également été déployées : « McCourt GAME OVER » puis « McCourt OUT ».

La colère des supporters s’est donc exprimée tout au long de la rencontre, malgré l’égalisation temporaire d’Angel Gomes face au PSG.

Une pression qui monte autour de la direction

Cette nouvelle contestation intervient alors que l’OM traverse une période très délicate. La défaite face à Paris représente une cinquième défaite consécutive toutes compétitions confondues.

À cela s’ajoutent désormais les inquiétudes concernant la situation financière du club et les ambitions futures du projet.

Entre résultats sportifs, contraintes économiques et défiance grandissante des supporters, la pression autour de Frank McCourt et de la direction marseillaise n’a jamais semblé aussi forte depuis plusieurs mois.