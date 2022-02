OM : Même Guendouzi était à l’envers…

L’Olympique de Marseille s’est incliné en clôture de la 25e journée 0-2 face à Clermont. Voici la note et l’appréciation de Mattéo Guendouzi, titulaire au milieu lors de cette nouvelle défaite au stade Vélodrome.

L’Olympique de Marseille a eu encore du mal à rentrer dans le match face à Clermont. le rythme était trop monocorde et lent pour déstabiliser le bloc proposé. Comme souvent dans ces cas là, les visiteurs ont réussi à marquer en contre sur leur premier tir cadré. Les marseillais ont ensuite eu du mal à accélérer leur jeu malgré une grosse domination dans la possession. Il aura fallu attendre la 38e minute et une frappe cadrée de Payet pour voir une belle parade du portier Djoco. Le portier clermontois va être décisif en seconde période avec des arrêts sur des frappes de Rongier, Under. Bamba Dieng va un peu réveiller les marseillais, et se procurer une belle occasion encore sortie par Djoco. Sans surprise, Clermont qui n’a pas eu d’occasion lors de ce second acte va doubler la mise sur un corner en fin de match, Jim Allevinah, 1m72, va marquer de la tête en passant au dessus de Gerson. Khaoui aura même l’occasion de marquer le 0-3 en fin de rencontre mais Lopez a gagné son face à face. Au final l’OM aura tiré 18 fois, pour 4 tirs cadrés et donc 4 occasions sortie par Djoco. Le plus criant reste le manque de mouvement…

Le poumon de cette équipe, Mattéo Guendouzi a lui aussi était en difficulté, pas aussi précis, il a plusieurs fois ralenti le jeu et évité de jouer vers l’avant. Le collectif est en difficulté…

La note de Mattéo Guendouzi : 4,5/10

Son appréciation FCM

Même Guendouzi était à l’envers…

Il a souvent était le moteur de cet OM de Sampaoli. Mais cette fois, Guendouzi a lui aussi eu du mal à pousser son équipe vers l’avant. Confronté au manque de mouvement général de cette équipe face au manque d’espace. Il a plusieurs fois refusé la passe vers l’avant, il a aussi était imprécis dans certaines transmissions. Il écope d’un carton jaune pour contestation suite à une faute sur Dieng. Le milieu prêté par Arsenal aurait peut être pu bénéficier d’un penalty sur un contact face dans la surface. Globalement, il a été moins spontané et a manqué de justesse, à l’image de cette frappe à bout portant suite à un corner ou il tergiverse trop.

Les notes des médias