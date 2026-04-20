OM : même Pascal Dupraz tape sur Benatia !

Après la défaite de l’Olympique de Marseille à Lorient (2-0), la prise de parole musclée de Medhi Benatia n’a pas fait l’unanimité. Consultant sur RMC, Pascal Dupraz a sévèrement jugé la communication du directeur sportif marseillais.

Une communication qui divise après Lorient

Le revers concédé par l’Olympique de Marseille sur la pelouse du FC Lorient (2-0) continue de faire réagir. À chaud, Medhi Benatia n’a pas mâché ses mots devant la presse, qualifiant la prestation de ses joueurs de « scandale » et pointant directement leur mentalité. Une sortie forte, dans un contexte où l’OM lutte pour rester compétitif en Ligue 1, mais qui a suscité de nombreuses critiques.

Parmi elles, celle de Pascal Dupraz, aujourd’hui consultant sur RMC. Dans l’émission Les Grandes Gueules du Sport, l’ancien entraîneur n’a pas validé la méthode employée par le dirigeant marseillais.

« Quand on écoute Benatia, on ne peut qu’avoir le seul sentiment que c’est chacun pour sa gueule dans ce club », a-t-il lancé. « Benatia vient déglinguer les joueurs devant la presse. Il ne peut pas le faire ce dimanche matin à la Commanderie ? »

Dupraz pointe aussi les responsabilités internes

Au-delà de la forme, Pascal Dupraz a également insisté sur le fond, estimant que Medhi Benatia ne pouvait pas s’exonérer de toute responsabilité dans la situation actuelle de l’OM.

« C’est pénible, de la part d’un ancien joueur expérimenté. C’est facile de tirer sur les joueurs. » Une analyse qui met en lumière les tensions internes possibles au sein du club phocéen, déjà sous pression après cette contre-performance en championnat.

Le consultant a aussi critiqué le discours jugé réducteur vis-à-vis de l’adversaire : « Vous pensez que sous prétexte que Lorient n’aurait rien à jouer était une proie facile pour l’OM ? C’est trop facile de parler comme ça. »

Cette polémique intervient dans un moment délicat pour l’Olympique de Marseille, où la gestion de la communication et du vestiaire devient un enjeu central dans la course aux objectifs en Ligue 1.