OM : même Rennes reconnaît la supériorité marseillaise… mais Marseille perd encore

Battue à Rennes (1-0), l’OM a concédé une troisième défaite en quatre journées de Ligue 1. Pourtant, le contenu proposé par les Marseillais a été salué jusque dans le camp adverse. Franck Haise et Adrien Thomasson ont tous les deux reconnu les difficultés posées par l’équipe de Bruno Genesio, notamment en première période.

Haise : « Marseille a de la qualité »

Après la rencontre, Franck Haise a insisté sur la prestation de l’OM et sur les efforts nécessaires pour faire basculer le match.

« C’est une victoire construite dans la durée. Marseille a de la qualité et on a dû mettre plus de choses. Ils sont adroits avec le ballon et ils nous ont fait mal en transition. »

Le coach rennais a également expliqué que son équipe avait dû modifier son approche après la pause, notamment avec l’entrée de Mousa Al-Tamari.

« Pour battre cette équipe, il fallait mettre beaucoup d’ingrédients et on a réussi à faire la différence. »

Un constat qui contraste fortement avec le résultat brut : l’OM repart encore sans point, malgré une prestation jugée intéressante par son adversaire.

Thomasson : « Marseille était supérieur »

Même discours du côté d’Adrien Thomasson, buteur de la rencontre. Le milieu rennais a reconnu la domination marseillaise durant une partie du match.

« Il faut reconnaître que Marseille était supérieur. »



Rennes a ensuite su hausser son niveau après la pause.

« En seconde, on est monté d’un cran à tous les niveaux, dans l’agressivité, au niveau technique. Il y a eu beaucoup plus de mobilité entre nous. Je pense que l’on est récompensé. »

Pour l’OM, le paradoxe est donc cruel : le contenu a été meilleur, l’adversaire lui-même le reconnaît, mais le résultat reste le même.

Avec trois défaites en quatre journées, Marseille doit désormais transformer ces séquences encourageantes en points. À ce stade, les compliments adverses ne suffisent plus.