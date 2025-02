OM : Ménès explique pourquoi Gouri est un plus pour l’OM !

Dans le monde du football, la performance individuelle ne suffit pas toujours, car c’est le collectif qui forge la victoire. Récemment, Pierre Ménès, ancien journaliste sportif, a apporté son éclairage sur les prestations de Amine Gouiri avec l’OM sur sa chaîne YouTube.

L’expert rappelle que l’intégration dans un groupe solide est primordiale pour s’épanouir sur le terrain. Ainsi, il a déclaré :« Gouiri remplaçant à Rennes et titulaire à l’OM ? Un joueur, c’est un joueur, mais une équipe, c’est un collectif, c’est un contexte. Il est évident qu’il est plus commode de se fondre dans un collectif très bien huilé comme celui de Marseille, que dans une équipe comme Rennes qui, jusqu’à l’arrivée d’Habib Beye, était en grande difficulté. (…) Je pense que Gouiri peut rendre de grands services à l’OM, surtout si l’OM ne lui demande pas de marquer beaucoup de buts, parce que ce n’a jamais été son point fort. Là, il vient de faire trois passes décisives en deux matchs, ses débuts vont lui permettre d’être en confiance. Et ce qui est intéressant, c’est que la deuxième passe décisive qu’il fait à Angers, il la fait à Maupay, avec qui il est plus ou moins en concurrence. Donc ça, c’est intéressant. »

Cette déclaration souligne que, malgré ses débuts prometteurs à l’OM, Amine Gouiri doit avant tout s’inscrire dans une stratégie collective. L’analyse de Pierre Ménès insiste sur le fait que le passage d’un club à un autre ne se limite pas à une simple adaptation individuelle, mais relève également de la capacité à s’harmoniser avec l’ensemble de l’effectif.



En effet, enregistrer trois passes décisives en seulement deux matchs démontre la faculté de Gouiri à créer des opportunités pour ses coéquipiers. Ce nouveau rôle, qui diffère de ses performances à Rennes, pourrait renforcer la confiance de l’attaquant et lui permettre de s’imposer durablement au sein de l’OM.