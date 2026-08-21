OM : mercato, ambitions, Genesio, McCourt… DFM est de retour et disponible en replay

Le dernier numéro de Débat Foot Marseille est désormais disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Une émission dense consacrée au mercato de l’OM, aux ambitions du club pour la saison 2026-2027, aux choix de Bruno Genesio et au premier match de Ligue 1 face à Strasbourg.







Quel OM pour cette nouvelle saison ?

Avant d’entrer dans le vif du sujet, l’émission débute par quelques mots de remerciement à tous ceux qui ont participé à la cagnotte et soutenu Football Club de Marseille ces dernières semaines. Nous faisons également un point sur l’avancée du nouveau studio et le retour progressif de DFM en plateau.

Place ensuite au débat principal : quel OM peut-on réellement attendre cette saison et avec quelles ambitions ?

L’effectif est passé au crible, avec plusieurs dossiers encore ouverts dans le sens des départs. Pierre-Emile Højbjerg peut-il encore quitter Marseille ? Nayef Aguerd va-t-il finalement rejoindre le Qatar ? Quinten Timber, ciblé par Porto, pourrait-il partir ? Que faire de Tadjidine Mmadi, courtisé par Utrecht ? Sans oublier les situations d’Igor Paixao, Leonardo Balerdi et Amine Gouiri, régulièrement associés à plusieurs clubs.

Le débat se poursuit autour du poste de gardien. La piste Marcin Bulka semble désormais compromise, tandis que Michele Di Gregorio a été proposé et que le dossier Noah Atubolu est actuellement en stand-by.

Nous revenons également sur les propos de Bruno Genesio concernant Jeffrey De Lange, ainsi que sur les pistes Hicham Boudaoui et Jean-Clair Todibo, évoquées comme possibles solutions en cas de départs importants.

Genesio, McCourt et OM-Strasbourg au cœur du débat

Une large partie de l’émission est également consacrée à Bruno Genesio. Son positionnement sur le dossier Højbjerg, son désaccord autour du retrait du brassard, ses principes de jeu et son importance dans la nouvelle saison sont analysés.

Le coach peut-il devenir le principal atout de l’OM cette saison ?

Autre sujet majeur : Frank McCourt. Quel est désormais son objectif avec Marseille ? Nous revenons notamment sur son parcours à la tête des Dodgers et sur la fin de son aventure avec la franchise américaine.

Enfin, place à OM-Strasbourg, premier match de Ligue 1 de la saison.

Strasbourg arrive au Vélodrome avec un effectif largement remanié. Du côté marseillais, Timber et Koum sont annoncés suspendus, tandis que de nombreuses interrogations persistent en défense centrale.

Geoffrey Kondogbia, Leonardo Balerdi, Nayef Aguerd : quelles solutions pour Genesio ? Et surtout, quel onze de départ aligner vendredi soir ?

Une émission complète pour faire le point sur l’OM avant le coup d’envoi de cette nouvelle saison.

Le replay de Débat Foot Marseille est disponible dès maintenant sur notre chaîne YouTube Football Club de Marseille.