OM – MERCATO : BAILLY, futur BOULET? L’AVENIR DE SANCHEZ… CALENDRIER FAVORABLE après RENNES?

L’émission Débat Foot Marseille de ce lundi 6 mars 2023 présentée par Nicolas Filhol, réalisée par Rayane Benmokrane avec nos invités Jean-Charles De Bono et Sourigna Manomay ! Au programme : MERCATO : BAILLY, futur BOULET? L’AVENIR DE SANCHEZ… CALENDRIER FAVORABLE après RENNES?

Au programme de cette émission :

Décrassage : Rennes – OM (0-1)

– Analyse à froid

– Fait du match

– Man & merguez

– Classement / Résultats

Gros Débat : Actu en vrac

– Calendrier plus favorable ?

– Bailly, départ acté ou boulet? Guendouzi, le début de la fin ? (stat temps de jeu 2023)

– Recruté des pistons, une nécessité pour le jeu de Tudor ? Under fasse bonne idée ? Clauss doit rester à droite, Kaboré trop juste ? Tavares, vers le Milan ?

– Isaac Touré, un prêt efficace !

– L’OM second, le club s’installe dans la peau d’une équipe de C1, mais une progression avec un goût amer, élimination en C1 et Coupe de France…

La FAQ en fin d’émission.

N’oubliez pas de vous abonnez à notre chaîne Youtube pour nous soutenir !

Bon visionnage !