OM : mercato, blessés, Paixão… Les cinq points à retenir de la conférence de presse de Bruno Genesio

Présent en conférence de presse avant le match face au Paris FC, Bruno Genesio a dressé un bilan très lucide du mercato estival de l’OM. L’entraîneur marseillais a également évoqué le maintien d’Igor Paixão, les objectifs du club, la place accordée aux jeunes et la question du capitanat. Voici les cinq principaux enseignements de son intervention.

1. Un mercato « moins pire » que ce qu’il craignait

Bruno Genesio n’a pas caché son soulagement après la fermeture d’un mercato qu’il décrit comme « très long et difficile ». L’entraîneur aurait souhaité disposer d’un groupe plus étoffé et composé de davantage de joueurs confirmés en Ligue 1, mais il estime que l’OM a réussi à limiter les dégâts.

« Finalement, c’est moins pire que ce que je craignais il y a une dizaine de jours. »

Genesio considère que le club a su résister aux dernières offensives pour conserver plusieurs joueurs importants. Il estime ainsi disposer d’un effectif cohérent, même s’il faudra tirer le maximum d’un groupe limité quantitativement.

2. Genesio tenait absolument à conserver Igor Paixão

Le dossier Igor Paixão est resté incertain jusqu’aux dernières heures du mercato. Bruno Genesio reconnaît que la situation était très chaude, mais il se réjouit d’avoir conservé l’un des joueurs offensifs les plus talentueux de son effectif.

« C’était un des joueurs très importants que je souhaitais garder. Il faut du talent pour avoir des résultats. »

L’entraîneur souligne que l’OM ne dispose pas d’une multitude de joueurs capables de faire la différence dans le secteur offensif. Paixão s’est entraîné normalement et semble désormais pleinement concerné par la suite de la saison.

3. Parler de Ligue des champions serait « irresponsable »

Malgré le statut et les ambitions naturelles de l’OM, Bruno Genesio refuse de fixer publiquement une qualification en Ligue des champions comme objectif. Le technicien veut rester honnête avec les supporters au regard de la situation actuelle du club.

« Parler de Ligue des champions serait irresponsable aujourd’hui et ce serait mentir à nos supporters. »

Sa priorité est d’abord de donner davantage de continuité au jeu marseillais. Genesio estime que les résultats découleront de cette progression collective et refuse, pour le moment, d’annoncer des objectifs qu’il juge potentiellement utopiques.

4. Les jeunes auront de véritables opportunités

Face à un effectif relativement court, Bruno Genesio compte s’appuyer sur les jeunes du centre de formation. Kamissoko a notamment rejoint le groupe, tandis qu’Ulisse Garcia a été testé dans un rôle plus axial. Keyliane Abdallah devrait lui aussi obtenir de nouvelles possibilités de s’exprimer.

« Il faut être ingénieux et trouver des solutions dans cette situation. »

Bamo Meïté, revenu en forme après une préparation perturbée, postule également à une place dans le groupe. Genesio apprécie sa polyvalence, son goût pour le travail défensif et son état d’esprit. Le coach prévient toutefois que ces joueurs devront saisir les occasions qui leur seront offertes.

5. Weah récupère le brassard, mais Højbjerg reste un capitaine

Bruno Genesio a confirmé que Timothy Weah porterait le brassard après la décision prise de le retirer à Pierre-Emile Højbjerg. Le technicien assure cependant que le milieu danois conserve un rôle majeur dans le vestiaire.

« Pierre reste l’un de nos capitaines dans les faits, dans les actes, à l’entraînement et sur le terrain. »

Genesio ne souhaite pas limiter le leadership à un seul joueur. Weah, Højbjerg, Nayef Aguerd ou encore Neal Maupay font partie des éléments expérimentés chargés d’encadrer le groupe et d’apporter de la sérénité dans les moments difficiles.