OM : mercato, Coupe de France et gros chantier hivernal… les trois infos clés du jour à Marseille

À quelques jours d’un rendez-vous piégeux en Coupe de France et à l’approche d’un mercato d’hiver stratégique, l’Olympique de Marseille avance sur plusieurs fronts. Discussions confirmées pour Sofiane Diop, choix forts annoncés par Roberto De Zerbi et possibles départs en série pour rééquilibrer les finances : l’actualité de l’OM est dense et structurante pour la suite de la saison.

Mercato OM : la piste Sofiane Diop se précise

Le Football Club de Marseille travaille déjà sur son mercato hivernal. Selon les informations confirmées ce vendredi par L’Équipe, des discussions sont bien engagées autour de Sofiane Diop, ciblé pour renforcer le secteur offensif. Le recrutement d’un milieu offensif a été identifié comme une priorité par le staff technique et la direction olympienne.

Capable d’évoluer en numéro 10 comme sur les côtés, Sofiane Diop correspond au profil recherché par l’OM : polyvalent, mobile et capable de s’intégrer dans différents systèmes. Marseille ne se contente pas d’une simple prise d’informations, même si aucune décision définitive n’a encore été actée. Cette piste s’inscrit dans une réflexion globale, parmi plusieurs dossiers étudiés en interne, alors que le club anticipe déjà les ajustements nécessaires pour la seconde partie de saison.

Coupe de France : De Zerbi annonce deux retours et affiche la couleur

À deux jours du déplacement à Bourg-en-Bresse pour les 32es de finale de la Coupe de France, Roberto De Zerbi s’est montré très clair en conférence de presse. Le technicien italien a confirmé les retours de Medina et Traoré dans le groupe. Aucun des deux ne devrait débuter, mais leur présence est jugée importante.

« Ils seront du voyage, je ne pense pas qu’ils commenceront le match mais ils seront disponibles. Ils sont très importants », a expliqué l’entraîneur marseillais. Concernant Medina, De Zerbi a insisté sur son apport mental et défensif, tandis que Traoré est présenté comme une option crédible pour faire souffler Paixao et Greenwood.

Pas question de calculs pour autant. « On tient énormément au match de dimanche, c’est un match “dangereux” », a prévenu De Zerbi, annonçant une équipe compétitive avec Greenwood, Vaz ou Maupay devant. Même franchise concernant le poste de gardien, où De Lange pourrait être aligné face à Rulli, dans un choix assumé et basé sur la confiance.

Mercato d’hiver : jusqu’à six départs pour assainir les finances

En coulisses, l’OM se prépare à un hiver délicat. Selon L’Équipe, la direction olympienne pourrait laisser partir jusqu’à six joueurs afin de retrouver l’équilibre financier fixé en début de saison. Une stratégie assumée par le président Pablo Longoria, très clair sur la priorité donnée aux ventes avant toute arrivée.

« Il n’y aura pas de joueurs à partir du moment où nous ne serons pas retombés sur l’équilibre financier », a-t-il rappelé. Dans ce contexte, le cas de Gomes symbolise les choix à venir. Peu utilisé et en perte de vitesse, le milieu anglais pourrait quitter le club, son entourage étant ouvert à une solution.

D’autres profils sont également concernés, comme CJ Egan-Riley, Ruben Blanco, Pol Lirola, Ulisses Garcia ou Neal Maupay. L’objectif est clair : alléger la masse salariale pour, éventuellement, dégager des marges de manœuvre offensives.

Entre ambitions sportives et contraintes économiques, l’Olympique de Marseille entre dans une phase charnière de sa saison.