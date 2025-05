OM, Mercato, De Zerbi, Greenwood… la conf de Longoria résumé en 10 points !

Le président de l’OM s’est exprimé ce lundi 1er mai au stade Vélodrome pour faire le bilan de la saison 2024/2025 et aborder les perspectives pour l’avenir du club phocéen. Voici les 10 points clés de sa conférence de presse.

L’argent de McCourt : une gestion raisonnée

Le président a affirmé qu’il ne comptait pas demander constamment de l’argent à Frank McCourt : “Je manquerais de respect au propriétaire si je lui demandais de l’argent tous les jours. Je serais un mauvais gestionnaire.” Selon lui, l’arrivée de Nicolas de Tavernost est une bonne nouvelle pour le club. “C’est un très grand professionnel de l’industrie”, a-t-il souligné.

Le cas Adrien Rabiot : un exemple pour l’OM

Longoria a exprimé son admiration pour Adrien Rabiot, dont il souhaite prolonger la collaboration : “C’est le joueur que je veux mettre en exemple. Un Adrien, c’est un exemple. On veut continuer avec lui.” Pour le président, Rabiot incarne la stabilité nécessaire pour le projet européen de l’OM.

Greenwood, un joueur majeur

Le président a salué la saison de Mason Greenwood, précisant que sa situation contractuelle pourrait évoluer : “Il est content ici. Nous sommes contents avec son niveau de performance lors de cette saison.”

Agrandissement de la Commanderie

Le président a insisté sur la nécessité de moderniser le centre d’entraînement de l’OM, actuellement limité en espace : “On veut faire un centre sportif de très haut niveau.”

Problème de gouvernance et des droits télé dans le foot français

Longoria a dénoncé l’absence de transparence dans la gestion des clubs et un modèle économique des droits télévisés inadapté : “Chacun défend des intérêts individuels de son club à court terme. Et tout ça est fait d’une façon opaque.” Concernant les droits télé, il a ajouté : “On est la deuxième économie de l’UE avec le deuxième taux de télé payante dans les foyers et on a un niveau de droits télés inférieurs à ceux du Portugal, c’est une honte.”

La Ligue des champions et la compétitivité

Longoria a rappelé l’importance de la Ligue des champions pour le développement économique du club : “On doit construire sur des bases solides pour réduire l’écart avec les plus grands clubs.”

Renforcer la formation et la post-formation

Le président veut s’inspirer des modèles espagnol et portugais pour renforcer l’effectif avec des jeunes formés au club : “L’objectif c’est d’avoir 5/6 Bilal Nadir dans notre effectif.”

L’avenir de De Zerbi : stabilité recherchée

Le président a confirmé sa volonté de continuer avec Roberto De Zerbi : “La relation club-coach est une relation basée sur la confiance.”

Le mercato : gestion économique et départ de Luis Henrique

Concernant le mercato, Longoria a confirmé que Luis Henrique devrait quitter le club avant le 30 juin : “Notre objectif c’est de vendre Luis Henrique avant le 30 juin pour des questions de bilan.” Par ailleurs, l’OM ne compte pas réaliser des transferts coûteux cet été : “On ne va pas payer des transferts à 40 millions et payer des joueurs 5 millions nets.”

Les abonnements : équilibre entre popularité et rentabilité

Sur la question des abonnements, Longoria a évoqué une réflexion en cours pour fixer les prix : “Je veux un stade plein, toujours.” Il a également précisé que l’OM chercherait à maintenir des tarifs populaires pour les virages tout en maximisant les revenus pour la Ligue des champions.