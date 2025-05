OM : Mercato, Garcia… la conf de Rowe résumée en 5 points !

À la veille d’un déplacement crucial face au Havre pour le compte de la 33e journée de Ligue 1, Jonathan Rowe s’est exprimé au centre RLD. L’ailier anglais de l’OM est revenu sur son adaptation au championnat français, ses objectifs personnels et la pression qui entoure la fin de saison. Malgré une saison en demi-teinte, il reste déterminé à prouver sa valeur sous les couleurs marseillaises.

Difficulté de la Ligue 1 : Jonathan Rowe a souligné la difficulté du championnat français, le qualifiant de plus exigeant que ce à quoi il s’attendait, et a insisté sur le fait qu’on ne peut juger la Ligue 1 sans y avoir joué.

Concurrence et développement personnel : L’ailier a évoqué la forte concurrence à l’OM, précisant qu’il a beaucoup appris mentalement et qu’il reste concentré sur ses opportunités pour devenir décisif, malgré des moments difficiles cette saison.

🎙️ “Je suis quelqu’un qui joue bien sous pression” #Rowe : “La pression, je suis quelqu’un qui joue bien sous pression, je pense qu’il y a beaucoup de joueurs comme ça dans l’équipe. Les supporters sont passionnés et attendent beaucoup de nous. On a embrassé cette pression et… pic.twitter.com/fFMWN897Ll

Relation avec l’entraîneur et adaptation tactique : Rowe a exprimé son respect pour le coach, qui l’a soutenu malgré des changements tactiques. Il se montre prêt à s’adapter à n’importe quel rôle sur le terrain pour aider l’équipe.

Objectifs et pression : Il a évoqué l’importance de terminer la saison sur une bonne note, en visant la qualification pour la Ligue des Champions , soulignant que l’équipe accepte la pression et la prend comme un moteur pour réussir.

Avenir à l’OM : Rowe a partagé son bonheur de jouer à l’OM, son plaisir d’évoluer aux côtés de joueurs expérimentés comme Ulisses Garcia, et l’importance de la cohésion d’équipe, notamment après le stage à Rome.

🎙️ #mercato : “J’adore jouer ici et on verra ce que nous réserve l’avenir” #Rowe : “L’objectif principal, c’est de se qualifier pour la Ligue des Champions, la Ligue 1 c’est difficile, mais c’est encore dans nos mains. A nous de finir le job ! (…) Quel avenir à l’OM ? Cette… pic.twitter.com/9Umr6kYcOG

🎙️ “Ulisses, c’est mon pote”#Rowe : “Ulisses (Garcia) est un membre expérimenté de l’équipe, c’est un peu un modèle. On était déjà proche avant Rome, on prie ensemble avant les matchs, Rome a été bon pour tout le monde, pour créer un lien plus fort. Mais oui, Ulisses, c’est… pic.twitter.com/Tj2SZ3wJVh

