OM : Mercato, Gouiri, supporters… La conf de Greenwood résumée en 5 points !

À l’approche de la rencontre cruciale entre l’OM et Rennes, Mason Greenwood s’est exprimé en conférence de presse. Voici les cinq points essentiels à retenir :

Ligue des Champions, un nouveau défi mais un avenir incertain

“Beaucoup de joueurs de notre équipe n’ont jamais joué en Ligue des Champions, on essaiera de faire de notre mieux”, a déclaré Greenwood, impatient de découvrir cette nouvelle compétition avec l’OM la saison prochaine. Toutefois, il reste flou quant à son avenir : “J’espère être ici l’an prochain pour jouer la Ligue des Champions, ça sera quelque chose d’un autre niveau encore”.

Course au titre de meilleur buteur

L’attaquant anglais a évoqué son objectif personnel : “Il y a des objectifs collectifs, et des objectifs personnels, je ne suis qu’à deux buts d’Ousmane, donc je vais essayer de marquer quelques buts !”.

🎙️ “Amine est vraiment un joueur incroyable” #Greenwood : “Quel apport de #Gouiri ? Amine est vraiment un joueur incroyable, c’est vraiment un bon transfert. Il a déjà marqué 10 buts et jouer avec lui sur le terrain c’est formidable.” #confOM #OMSRFC pic.twitter.com/wG41jC19xd

Amine Gouiri, un coéquipier en or

Greenwood n’a pas tari d’éloges sur son partenaire d’attaque : “Amine (Gouiri) est vraiment un joueur incroyable, c’est vraiment un bon transfert. Il a déjà marqué 10 buts et jouer avec lui sur le terrain c’est formidable.”

Relation privilégiée avec les supporters

“J’ai une très bonne relation avec les supporters. Voir des jeunes avec le maillot floqué à mon nom, c’est super. Voir les gens hurler mon nom quand je marque, c’est vraiment incroyable”, a-t-il confié, ému par le soutien indéfectible des fans marseillais.

🎙️ “Sans #DeZerbi et son staff, je n’aurais pas pu jouer tous les matchs de cette façon”#Greenwood : “J’ai l’impression qu’ici on joue avec un 12e homme. Nos supporters sont vraiment incroyables. Ils sont parmi les meilleurs. Et à l’extérieur, ils arrivent à nous remonter le… pic.twitter.com/1kemjyE1ey

