OM Mercato : Greenwood vendu au rabais ? Le débat est lancé

Dans notre nouvelle vidéo de L’Apéro Mercato, la question est claire : l’OM est-il en train de sacrifier Mason Greenwood sur le marché des transferts ?

Alors que le club marseillais doit faire face à une situation financière délicate et à la nécessité de réaliser des ventes importantes, le cas Greenwood cristallise les tensions. Recruté pour être l’un des joueurs majeurs du projet olympien, l’attaquant anglais pourrait finalement être l’un des premiers gros dossiers sacrifiés de l’été.

Entre besoin de liquidités, pression sur la masse salariale, possible changement de projet sportif et intérêt de plusieurs clubs, l’OM se retrouve face à un choix lourd de conséquences. Faut-il vendre rapidement Greenwood pour soulager les finances ? Ou serait-ce une erreur sportive et économique de le laisser partir à un prix inférieur à sa vraie valeur ?

Dans cette vidéo, on revient donc sur les enjeux de ce dossier brûlant, les raisons qui pourraient pousser l’OM à vendre, mais aussi les risques d’un départ précipité.

Une chose est sûre : le feuilleton Greenwood pourrait bien être l’un des grands sujets du mercato marseillais.

👉 Retrouvez notre débat complet dans cette nouvelle édition de L’Apéro Mercato : “Greenwood sacrifié et bradé ?”