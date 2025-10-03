OM : Mercato, idole, OA… La conf de Vermeeren résumée en 5 points !

Avant le déplacement de l’OM à Metz, Arthur Vermeeren s’est présenté en conférence de presse. Le milieu belge, arrivé récemment à Marseille, a évoqué son adaptation, ses ambitions personnelles et la gestion de la concurrence au sein de l’effectif. Il a également insisté sur l’importance de rester concentré face à une équipe réputée accrocheuse.

Une adaptation réussie à l’OM



« J’ai été très bien accueilli par le staff, les supporters et la ville. Marseille est très bien organisé sur et en dehors du terrain », a expliqué Vermeeren, heureux de son intégration rapide.

La gestion de la concurrence selon De Zerbi



Le milieu a insisté sur l’importance du collectif : « À ce niveau, c’est l’équipe qui prime. Tout le monde aimerait jouer mais il faut respecter les choix du coach et supporter le groupe ».

Concentration maximale face à Metz



Conscient des dangers d’un relâchement, il a rappelé : « Ce serait dommage de perdre des points sur ce genre de matchs. On a tous appris de nos erreurs ».

Ses qualités et ses inspirations



Vermeeren a mis en avant sa vision du jeu et son calme balle au pied. Il a également cité Andres Iniesta comme modèle et précisé que son objectif était de « prendre les matchs un par un ».

🗣️Andres Iniesta, c’est un exemple pour moi#Vermeeren : “Il y a beaucoup de joueurs différents dans l’équipe qui sont complémentaires. Mes qualités, c’est surtout la vision du jeu, la compréhension du match, pour pouvoir avoir un pas d’avance sur l’adversaire. Avec la balle au… pic.twitter.com/NiYlQFDng1 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 3, 2025

Son arrivée lors du mercato et l’option d’achat



Interrogé sur son transfert, il a confié : « J’ai eu la confiance de Medhi et du coach avant cet été et c’est pour ça que j’ai choisi Marseille. Pour l’instant, je suis très content de ce choix ». Concernant les conditions de son prêt avec option d’achat, il a reconnu ne pas avoir tous les détails mais assuré : « Le plus important, c’est que je vais tout donner sur le terrain à Marseille cette année ».