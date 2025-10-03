Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / OM : Mercato, idole, OA… La conf de Vermeeren résumée en 5 points !
OM Actualités

OM : Mercato, idole, OA… La conf de Vermeeren résumée en 5 points !

Par La Redaction FCM -

Avant le déplacement de l’OM à Metz, Arthur Vermeeren s’est présenté en conférence de presse. Le milieu belge, arrivé récemment à Marseille, a évoqué son adaptation, ses ambitions personnelles et la gestion de la concurrence au sein de l’effectif. Il a également insisté sur l’importance de rester concentré face à une équipe réputée accrocheuse.

 

Une adaptation réussie à l’OM


« J’ai été très bien accueilli par le staff, les supporters et la ville. Marseille est très bien organisé sur et en dehors du terrain », a expliqué Vermeeren, heureux de son intégration rapide.

La gestion de la concurrence selon De Zerbi


Le milieu a insisté sur l’importance du collectif : « À ce niveau, c’est l’équipe qui prime. Tout le monde aimerait jouer mais il faut respecter les choix du coach et supporter le groupe ».

Concentration maximale face à Metz


Conscient des dangers d’un relâchement, il a rappelé : « Ce serait dommage de perdre des points sur ce genre de matchs. On a tous appris de nos erreurs ».

Ses qualités et ses inspirations


Vermeeren a mis en avant sa vision du jeu et son calme balle au pied. Il a également cité Andres Iniesta comme modèle et précisé que son objectif était de « prendre les matchs un par un ».

Son arrivée lors du mercato et l’option d’achat


Interrogé sur son transfert, il a confié : « J’ai eu la confiance de Medhi et du coach avant cet été et c’est pour ça que j’ai choisi Marseille. Pour l’instant, je suis très content de ce choix ». Concernant les conditions de son prêt avec option d’achat, il a reconnu ne pas avoir tous les détails mais assuré : « Le plus important, c’est que je vais tout donner sur le terrain à Marseille cette année ».

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823