OM : Mercato, jeu, Marseille… les 5 messages forts de Bruno Genesio après sa première conférence de presse !

Présenté officiellement comme nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio a dévoilé les grandes lignes de son projet. Le technicien marseillais a évoqué son choix de rejoindre l’OM, son style de jeu, la pression du Vélodrome, le mercato et l’importance des jeunes.

Bruno Genesio OM : un projet accepté malgré les contraintes

Bruno Genesio n’a pas caché qu’il connaissait la situation actuelle de l’Olympique de Marseille avant de s’engager. Le nouvel entraîneur olympien a expliqué avoir choisi l’OM en étant conscient des contraintes liées au club.

« J’étais au courant qu’on allait devoir vendre des joueurs », a-t-il expliqué lors de sa conférence de presse.

Le technicien estime néanmoins que ces contraintes ne doivent pas empêcher le club de conserver de l’ambition.

« Marseille doit être un club ambitieux », a affirmé Bruno Genesio, qui souhaite construire un groupe capable de répondre aux objectifs sportifs.

Une équipe active avec du pressing et de l’intensité

Sur le terrain, Bruno Genesio a détaillé les principes qu’il souhaite mettre en place. L’ancien entraîneur de Lyon, Rennes et Lille veut une équipe capable d’imposer son rythme.

Le coach marseillais souhaite notamment une formation « active », capable de jouer haut et de presser l’adversaire.

Genesio a également insisté sur la nécessité de trouver un équilibre entre liberté offensive et organisation collective.

🗣️ “Il était important pour moi de participer à une coupe d’Europe”#Genesio : “L’OM va participer à une compétition européenne. Il était important pour moi de participer à une coupe d’Europe. C’est une fierté et un honneur de venir entraîner l’OM pour tout ce que ce club… pic.twitter.com/nBvpm1JMPB — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 15, 2026

La ferveur de l’OM, une force à maîtriser

Le nouvel entraîneur de l’OM a également évoqué le contexte particulier du club marseillais. Pour lui, la passion autour de l’équipe est une caractéristique unique du projet.

Bruno Genesio estime toutefois que cette ferveur doit être accompagnée de sérénité.

L’objectif sera de profiter de l’énergie du public tout en gardant la lucidité nécessaire dans les moments importants.

🗣️ “J’ai toujours fait confiance à des jeunes formés au club ou recrutés en post-formation”#Genesio : “Beaucoup de clubs de Ligue 1 veulent mettre l’accent sur la formation et utiliser des jeunes. On sait pourquoi. J’ai toujours fait confiance à des jeunes formés au club ou… pic.twitter.com/Z6tACoBUex — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 15, 2026

Les jeunes auront leur place dans son projet

La formation fait également partie des axes évoqués par Bruno Genesio. Le technicien a expliqué qu’il avait toujours accordé de l’importance aux jeunes joueurs lorsqu’ils avaient le niveau pour intégrer l’équipe première.

Pour lui, lancer un jeune ne doit pas être un simple choix lié aux contraintes économiques.

Un joueur doit montrer à l’entraînement qu’il possède les qualités nécessaires pour évoluer au plus haut niveau.

Bruno Genesio veut créer une vraie identité collective

Enfin, l’entraîneur marseillais a insisté sur l’importance de l’état d’esprit. Selon lui, la réussite passera par la capacité du groupe à partager des valeurs communes.

Genesio souhaite une équipe avec laquelle les supporters puissent s’identifier.

« Gagner est très important mais ce que dégage l’équipe aussi », a-t-il expliqué.

Pour sa première prise de parole, Bruno Genesio a donc fixé plusieurs priorités : construire un collectif solide, imposer des principes de jeu clairs et retrouver une dynamique positive autour de l’OM.