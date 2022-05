OM Mercato: Kamara dans son nouveau club, c’est [OFFICIEL] !

Sur un départ annoncé depuis plusieurs semaines, Boubacar Kamara a enfin dévoilé l’identité du club pour lequel il quitte l’Olympique de Marseille. Comme annoncé, le jeune milieu de terrain s’est engagé avec le club anglais d’Aston Villa.

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel. Depuis que Boubacar Kamara avait fait le choix de ne pas prolonger l’aventure à Marseille, plusieurs équipes se battaient pour arracher la signature de la jeune pépite Française. Alors que l’Atlético Madrid semblait tenir la corde, c’est finalement les Vilains qui ont remporté la bataille pour la signature du jeune milieu de 22 ans. Si il n’y avait plus aucun espoir de voir le joueur formé au club prolonger l’aventure au sein du club phocéen, la vraie question était de savoir où il allait poser ses valises pour démarrer sa nouvelle aventure, c’est désormais chose faite.

À lire aussi: Aucun joueur de l’OM dans le onze type du journal l’Equipe !

Kamara à Aston Villa, c’est officiel !

Il y a quelques semaines, on avait aperçu Steven Gerrard, l’entraineur du club anglais dans les tribunes du Vélodrome pour superviser Kamara et prendre la température pour une éventuelle arrivée. L’opération séduction a visiblement fonctionné. Dans la ville Birmingham, Kamara retrouvera un ancien coéquipier en la personne de Morgan Sanson qui peine à s’imposer en Premier League. L’arrivée du « minot » de l’OM a été rendu officiel à travers le compte twitter d’Aston Villa. C’est un gros coup réalisé par Steven Gerrard et son équipe qui auront une équipe très compétitive pour la saison prochaine.