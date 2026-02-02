OM Mercato : le gros défi d’Angel Gomes !

L’Olympique de Marseille s’apprête à boucler le départ d’Angel Gomes lors de ce mercato hivernal. Le milieu de terrain anglais est actuellement en Angleterre pour passer sa visite médicale avec Wolverhampton, dernière étape avant l’officialisation de son prêt. Arrivé libre l’été dernier, le joueur va quitter l’OM après seulement six mois.

Un accord de principe trouvé entre l’OM et Wolverhampton

Le dossier est désormais entré dans sa phase finale. L’Olympique de Marseille a donné son accord pour le départ de Angel Gomes, en négociation avancée avec Wolverhampton. Selon les informations de Ben Jacobs, le milieu anglais est en train de passer sa visite médicale, confirmant l’existence d’un accord de principe entre les deux clubs.

L’opération porte sur un prêt payant estimé à environ un million d’euros, assorti d’une option d’achat évaluée autour de sept millions d’euros. Les derniers échanges concernent essentiellement les documents administratifs, alors que le mercato hivernal se clôture ce lundi à 20 heures, aussi bien en France qu’en Angleterre. Sauf retournement de situation, la signature officielle est attendue dans les prochaines heures.

Angel Gomes undergoing a Wolves medical today ahead of his loan move from Marseille. Deal includes an option to buy.🐺 pic.twitter.com/IKlb1HnUVL — Ben Jacobs (@JacobsBen) February 2, 2026

Une aventure marseillaise écourtée après six mois, Wolverhamton bon dernier de PL !

Arrivé libre à l’OM l’été dernier en provenance de Lille, Angel Gomes n’aura pas réussi à s’imposer durablement sous les ordres de Roberto De Zerbi. Malgré un statut prometteur et un profil technique apprécié, l’international anglais n’a jamais trouvé une place stable dans la rotation du milieu de terrain marseillais.



Ce départ s’inscrit dans la volonté du club phocéen de réajuster son effectif durant ce mercato, tout en allégeant sa masse salariale. Côté anglais, Wolverhampton cherche à renforcer son entrejeu après plusieurs mouvements enregistrés en janvier, dans un contexte sportif délicat en Premier League.

Sacré défi pour Angel Gomes… pic.twitter.com/8i3C794cDk — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 2, 2026

Formé à Manchester United, Angel Gomes va tenter de se relancer dans un championnat qu’il connaît bien. Pour l’OM, ce prêt marque déjà la fin d’un pari estival qui n’aura jamais réellement pris corps sur la durée.