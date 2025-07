OM Mercato : Les dessous du possible retour d’Aubameyang !

Un an après avoir quitté l’Olympique de Marseille pour l’Arabie saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait déjà retrouver le Vélodrome. L’OM a entamé des discussions avec l’entourage de l’attaquant gabonais pour un éventuel retour cet été.

En juillet 2024, le départ de Pierre-Emerick Aubameyang pour Al-Qadisiya avait profondément agacé Pablo Longoria. Le président de l’OM, qui considérait l’international gabonais comme l’un des deux joueurs à conserver à tout prix, avait pourtant respecté le choix du buteur de rejoindre un projet saoudien très lucratif, soutenu par le géant pétrolier Aramco.

Des retrouvailles possibles avec le Vélodrome

En juillet 2025, les circonstances ont changé. Malgré une belle saison en Arabie (17 buts), Aubameyang est poussé vers la sortie par son club, qui souhaite recruter un avant-centre plus jeune. Profitant d’un passage à Saint-Étienne pour accompagner un proche testé par l’ASSE, l’ancien Marseillais a rencontré la direction olympienne, intéressée par un retour.

Le lien entre Aubameyang et l’OM n’a jamais été rompu. Toujours très attaché au club et à ses supporters, il continue de suivre les performances marseillaises chaque semaine. Sa saison 2023-2024 exceptionnelle (30 buts toutes compétitions confondues) avait fait taire les critiques et conquis le public du Vélodrome.

Roberto De Zerbi, nouvel entraîneur marseillais, a validé cette piste. Il estime que le profil expérimenté d’Aubameyang apporterait une réelle plus-value à l’effectif, en concurrence ou en complément d’Amine Gouiri.

La faisabilité du transfert dépend toutefois de plusieurs éléments, notamment la résiliation de son contrat avec Al-Qadisiya (valable jusqu’en 2026) et une éventuelle baisse de salaire. L’OM garde un œil attentif sur ce dossier, qui pourrait s’accélérer dans les prochaines semaines.

Si les conditions se réunissent, le retour d’Aubameyang à Marseille pourrait devenir l’un des bons coups de l’été.