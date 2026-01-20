OM : Mercato, Liverpool… la conférence de presse d’Højbjerg résumée en 5 points !

Pierre-Emile Højbjerg s’est exprimé ce mardi avant la réception de Liverpool au stade Vélodrome, évoquant à la fois l’ambition de l’OM, la passion de De Zerbi et son attachement au club. Le milieu danois a affiché sa confiance pour ce choc européen tout en revenant sur la gestion des fins de match et son admiration pour ses anciens coéquipiers.

Voici les 5 points clés de la conférence :

La passion de De Zerbi

Højbjerg compare son entraîneur à des figures comme Antonio Conte : « La passion, il en a! […] Roberto De Zerbi, c’est du même niveau. Je me sens très à l’aise dans ce club et j’y prends beaucoup de plaisir. »

Focalisation sur l’OM et son avenir

Le joueur se dit pleinement investi dans le club et n’envisage pas de départ : « Je suis très focus sur l’OM. Je me sens bien et suis content ici. […] Pas du tout » en réponse à d’éventuelles discussions avec la Juventus.

Ambition contre Liverpool

Conscient de la qualité de l’adversaire, il veut un grand match : « Liverpool est une équipe forte. Mais j’ai beaucoup de confiance en nous et d’ambition. On va tout faire pour faire un gros match. »

Gestion des fins de match

Højbjerg insiste sur l’importance de rester concentré jusqu’au bout : « L’important est de faire les choses, avoir les bonnes habitudes jusqu’à la fin. […] Cela nous a coûté des points cette saison. »

Respect des adversaires et contexte du match

Il évoque la dimension historique du match et rend hommage à Virgil van Dijk : « Virgil a fait une carrière extraordinaire. Il a tout gagné et continue à être constamment un joueur de top niveau. »