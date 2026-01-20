Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / OM : Mercato, Liverpool… la conférence de presse d’Højbjerg résumée en 5 points !
OM Actualités

OM : Mercato, Liverpool… la conférence de presse d’Højbjerg résumée en 5 points !

Par La Redaction FCM -

Pierre-Emile Højbjerg s’est exprimé ce mardi avant la réception de Liverpool au stade Vélodrome, évoquant à la fois l’ambition de l’OM, la passion de De Zerbi et son attachement au club. Le milieu danois a affiché sa confiance pour ce choc européen tout en revenant sur la gestion des fins de match et son admiration pour ses anciens coéquipiers.

 

 

Voici les 5 points clés de la conférence :

 

La passion de De Zerbi

 

Højbjerg compare son entraîneur à des figures comme Antonio Conte : « La passion, il en a! […] Roberto De Zerbi, c’est du même niveau. Je me sens très à l’aise dans ce club et j’y prends beaucoup de plaisir. »

 

 

Focalisation sur l’OM et son avenir

 

Le joueur se dit pleinement investi dans le club et n’envisage pas de départ : « Je suis très focus sur l’OM. Je me sens bien et suis content ici. […] Pas du tout » en réponse à d’éventuelles discussions avec la Juventus.

 

 

Ambition contre Liverpool

 

Conscient de la qualité de l’adversaire, il veut un grand match : « Liverpool est une équipe forte. Mais j’ai beaucoup de confiance en nous et d’ambition. On va tout faire pour faire un gros match. »

 

 

Gestion des fins de match

 

Højbjerg insiste sur l’importance de rester concentré jusqu’au bout : « L’important est de faire les choses, avoir les bonnes habitudes jusqu’à la fin. […] Cela nous a coûté des points cette saison. »

 

 

Respect des adversaires et contexte du match

 

Il évoque la dimension historique du match et rend hommage à Virgil van Dijk : « Virgil a fait une carrière extraordinaire. Il a tout gagné et continue à être constamment un joueur de top niveau. »

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823