Si son nom a longtemps circulé du côté de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival, mais Daniel Wass n’a pas signé à l’OM. Pablo Longoria pourrait néanmoins revenir à la charge cet hiver…

Courtisé durant une grande partie de l’été, le latéral droit constituait une opportunité parfaite compte tenu de son expérience et de son faible prix. Mais les deux offres successives soumises par les dirigeants marseillais (900 000 puis 1,5 millions d’euros) n’ont pas convaincus leurs homologues espagnols de céder Daniel Wass. Mais d’après Todofichajes, Pablo Longoria va retenter sa chance, afin de recruter le Danois en tant que doublure de Pol Lirola. En effet, il est libre de s’engager là où il le souhaite cet hiver, son contrat prend fin à l’été prochain, et une prolongation ne serait plus à l’ordre du jour.

Longoria avait confirmé

« Pour Wass, on a beaucoup de respect pour ce joueur que j’ai connu à Valence. Il y a un intérêt qu’on a transmis au joueur et au club de Valence. Mais comme toujours ce sont des négociations difficiles. Wass n’a plus qu’un an de contrat, Valence a essayé de le prolonger, il faut agir en respectant tout le monde, surtout envers un club que je connais bien. Attendons et voyons les possibilités » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/21)

Il est capable de suppléer beaucoup de joueurs, il a de l’activité, de l’expérience…– DE BONO

« Wass? Même si Lirola vient, il est capable de jouer de partout lui ! Attention à Wass. Il va venir sur la pointe des pieds mais qui est capable de prendre la place de tout le monde. Si ce joueur venait, ce serait une très bonne acquisition. Il est capable de suppléer beaucoup de joueurs, il a de l’activité, de l’expérience. Il a de qualité au niveau de ses centres, de ses passes… Sa participation au jeu. J’aime beaucoup ce joueur, il est toujours au devoir, dans l’état d’esprit et il est capable de jouer à tous les postes ! A gauche, à droite, dans le milieu de terrain… Il est vraiment très polyvalent. Il a de l’expérience, il sait se gérer sur un terrain. Il a une faculté bien entrer dans les contres. Il est international, on a pu le voir à l’Euro avec le Danemark. Il ne parle pas beaucoup mais il agit ! J’ai l’impression que le joueur lui-même a envie de venir. Il connait la Ligue 1, il connaît la ferveur du Vélodrome. Je pense qu’il arriverait à le gérer assez facilement. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (26/07/21)