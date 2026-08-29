OM : mercato, Monaco, Paixao, jeunes… la conférence de Genesio résumée en 5 points

À la veille du déplacement à Monaco, Bruno Genesio a longuement évoqué la situation de l’OM. Entre un mercato qu’il juge beaucoup plus difficile qu’imaginé, les absences de Paixao et Balerdi, son avenir personnel, la place des jeunes et le choc face à Monaco, voici les cinq points à retenir de sa conférence de presse.

1. Genesio n’imaginait pas un mercato aussi compliqué

Le technicien marseillais savait que la situation économique du club était délicate, mais pas à ce point.

« Oui je savais qu’il y avait des difficultés, à ce point là, je n’imaginais pas qu’on en soit à avoir 0 recrue le 29 août et à vendre l’un de nos meilleurs joueurs à ce moment-là. »

Genesio reconnaît que l’OM doit à la fois respecter ses engagements financiers et construire une équipe compétitive, une équation particulièrement difficile.

2. Pas de démission à l’ordre du jour

Malgré les difficultés du mercato, Genesio a démenti envisager actuellement de quitter son poste.

« Pour l’instant, il n’y a pas d’actualité sur une éventuelle démission. »

Il fera en revanche un point après la fermeture du marché pour évaluer les forces dont il disposera réellement.

3. Paixao et Balerdi absents à Monaco

Igor Paixao ne sera pas dans le groupe en raison de sa douleur à la cuisse. Genesio insiste : son absence est uniquement liée à son état physique.

Leonardo Balerdi, lui, s’est entraîné toute la semaine mais restera également à Marseille en raison des discussions en cours concernant son avenir.

4. Les jeunes devront confirmer

Genesio veut donner leur chance aux jeunes, mais refuse de tirer des conclusions après une seule bonne entrée.

« Jouer un match ou faire une très bonne entrée, c’est permis à beaucoup de joueurs. Mais il faut enchaîner plusieurs matchs. »

Le coach insiste également sur l’accompagnement mental nécessaire autour des jeunes joueurs.

5. Monaco, premier gros test

Enfin, Genesio s’attend à une rencontre difficile dimanche soir.

« On va y aller avec l’ambition de jouer pour gagner. »

Le technicien estime Monaco bien organisé et fort au milieu, mais assure avoir identifié certaines failles à exploiter.

Une conférence de presse qui confirme surtout l’incertitude entourant encore l’OM à quelques heures de la fermeture du mercato.