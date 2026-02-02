Info Chrono
OM Actualités

OM : Mercato, Murillo, Rennes… la conf de De Zerbi résumée en 5 points !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Face à une période délicate pour l’OM, Roberto De Zerbi a livré une conférence dense et sans détour. Entre responsabilité assumée, exigences fortes envers ses joueurs et appel à la patience, l’entraîneur italien a clarifié plusieurs dossiers sensibles. Du mercato aux tensions internes, en passant par le cas Murillo et l’épisode de Rennes, De Zerbi a défendu une ligne claire : l’engagement et la faim restent non négociables.

 

5 points clés de la conférence :

 

Mercato et construction du projet 

De Zerbi rappelle que bâtir une équipe compétitive à Marseille demande du temps et du soutien institutionnel : “Pour construire une équipe forte, un ou deux ans ne suffisent pas.” Il souligne que les choix du club sur le mercato visent uniquement à renforcer l’effectif, tout en appelant à la patience : “Les quatre recrues sont de bons joueurs. Évidemment, il faut du temps.”

 

 

Le cas Murillo et l’exigence de “faim” 

Très ferme, l’entraîneur justifie ses décisions concernant Murillo par un critère central : l’attitude. “L’erreur footballistique je l’accepte mais il y a une chose que je veux voir : la faim.” De Zerbi insiste sur l’égalité de traitement : “S’il n’a pas faim — et c’est pareil pour tout le monde — il ne joue pas.”

 

 

Rennes et les tensions internes 

Revenant sur l’altercation Kondogbia-Vermeeren, De Zerbi distingue clairement les situations : “Je veux qu’ils se prennent la tête sur le terrain.” Il précise toutefois que cela n’a rien à voir avec ce qui s’est passé à Rennes : “C’est différent de Rennes dans le vestiaire.”

Relation avec les supporters et pression du Vélodrome 

Conscient du climat tendu, De Zerbi accepte la critique : “En ce moment, on est en tort.” Il décrit le Vélodrome comme un reflet des performances de l’équipe et assume la possibilité de sifflets : “Ça fait mal mais il faut assumer et essayer de changer les choses.”

 

 

Responsabilité et réaction attendue 

L’entraîneur italien se montre combatif malgré les résultats décevants : “Je prends mes responsabilités.” Pour lui, les périodes difficiles révèlent le caractère et les valeurs : “C’est dans ce genre de moment que l’homme ressort, son professionnalisme et ses valeurs.”

