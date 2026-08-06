OM Mercato : pourquoi la N’Golo Kanté est improbable….

L’intérêt supposé de l’ Olympique de Marseille pour N’Golo Kanté fait beaucoup réagir, mais les éléments disponibles invitent à la prudence. Selon un journaliste turc, l’OM se serait renseigné sur les conditions d’un éventuel transfert, sans qu’aucune avancée concrète ne soit évoquée. Entre un salaire très élevé, un contrat longue durée et un statut de titulaire, cette piste apparaît aujourd’hui difficilement envisageable.

L’OM se serait renseigné sur les conditions d’un transfert

Le nom de N’Golo Kanté revient dans l’actualité du mercato de l’OM, plus d’une décennie après avoir déjà été associé au club marseillais. Cette fois, l’information provient du journaliste turc Serçan Hamzaoglu, qui affirme que des représentants de l’Olympique de Marseille auraient rencontré l’agent du milieu de terrain afin d’évaluer la faisabilité d’une éventuelle opération.

Selon cette version, l’objectif principal de cette prise de contact était de savoir si le champion du monde français pouvait accepter une baisse significative de son salaire. Toujours d’après Serçan Hamzaoglu, la réponse aurait été négative. Aucune réduction de rémunération ne serait envisageable en dehors des dispositions déjà prévues dans son contrat.

À ce stade, aucun autre élément ne permet de confirmer l’existence de discussions plus avancées entre les différentes parties. Il s’agirait avant tout d’une prise de renseignements sur les conditions financières d’un éventuel dossier.

Un salaire largement hors de portée de l’OM

L’aspect économique constitue le principal obstacle. Lors de son arrivée à Fenerbahçe, les informations officielles relayées par Reuters faisaient état d’un contrat courant jusqu’en 2028, avec un salaire net estimé à environ 11 millions d’euros par saison.

Une telle rémunération est très éloignée des standards de l’Olympique de Marseille. Dans ces conditions, un transfert paraît extrêmement compliqué à imaginer sans un effort financier considérable du joueur, ce qui ne serait justement pas à l’ordre du jour selon les informations venues de Turquie.

Avec encore deux saisons de contrat à honorer, N’Golo Kanté reste en outre lié durablement au club stambouliote, ce qui renforce encore la complexité d’une éventuelle négociation.

Une rumeur qui interroge davantage qu’elle ne convainc

Au-delà de l’aspect financier, cette séquence suscite des interrogations sur son timing. La publication du refus supposé de l’agent intervient alors que d’autres intérêts seraient évoqués autour du milieu français.

Ce type de communication est régulièrement observé pendant les périodes de mercato, où des informations sur des prises de contact ou des intérêts peuvent également servir à rappeler la valeur d’un joueur ou à alimenter les discussions avec son club. En l’absence de confirmation officielle, il reste toutefois impossible d’affirmer qu’il s’agit de l’objectif recherché dans ce dossier.

Les informations disponibles ne permettent donc pas de conclure à des négociations avancées entre l’OM et N’Golo Kanté, mais seulement à une prise de renseignements sur les conditions d’un éventuel transfert.

Titulaire avec Fenerbahçe face à Sturm Graz

Un autre élément tend à refroidir cette piste. Au moment où cette rumeur circule, N’Golo Kanté figure dans le onze de départ de Fenerbahçe pour le tour préliminaire de Ligue des champions face à Sturm Graz, aux côtés de Matteo Guendouzi.

Cette titularisation ne ferme évidemment pas la porte à un éventuel mouvement avant la fin du mercato estival, mais elle ne donne pas non plus le sentiment d’un joueur mis à l’écart ou poussé vers la sortie par son club.

À ce jour, les éléments connus convergent vers le même constat : malgré une prise de renseignements évoquée par la presse turque, les conditions financières du dossier rendent une arrivée de N’Golo Kanté à l’OM particulièrement improbable. Sauf évolution majeure de la situation contractuelle ou des exigences salariales du joueur, cette rumeur apparaît davantage comme une piste exploratoire que comme une négociation concrète.