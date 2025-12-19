OM : Mercato, Rulli, jeu au pied… la conf de De Lange résumée en 5 points !

Présent en conférence de presse ce vendredi, Jeffrey de Lange s’est exprimé avec calme et lucidité sur sa situation à l’Olympique de Marseille. Doublure assumée mais compétitive de Gerónimo Rulli, le gardien néerlandais a abordé son temps de jeu, son rôle dans le vestiaire, la Coupe de France, son rapport aux tirs au but et sa vision du mercato. Un discours posé, cohérent et révélateur d’un joueur pleinement intégré au projet marseillais.

1. Toujours prêt malgré un temps de jeu limité

D’entrée, Jeffrey de Lange a insisté sur son état d’esprit. « Je suis tout le temps prêt », a-t-il affirmé, rappelant son investissement quotidien à l’entraînement. Le gardien olympien reconnaît que la situation n’est pas la plus simple, mais il refuse d’y voir une pression. « Ce n’est pas un poids sur mes épaules », explique-t-il, préférant profiter pleinement des opportunités lorsqu’elles se présentent. Il a notamment évoqué son match face à Nice, vécu comme un moment fort : « C’était formidable contre Nice ».

🗣️ Rulli ? On a une très bonne relation, elle est juste. On veut jouer tous les deux#DeLange : “Ce n’est pas si difficile de rester concentré, je m’entraîne tous les jours de façon acharnée. Je suis tout le temps prêt. Ce n’est pas la chose la plus simple, tout le monde veut… pic.twitter.com/nRPHFjI2BB — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 19, 2025

2. Une relation saine avec Rulli et le staff

Interrogé sur son statut de doublure, Jeffrey de Lange a tenu à dissiper toute ambiguïté. « Il n’y a pas d’accord avec le coach. C’est le coach qui décide », a-t-il rappelé simplement. Avec Gerónimo Rulli, la concurrence est assumée mais constructive. « On veut jouer tous les deux, ça nous porte encore plus haut », a-t-il expliqué, évoquant un « environnement sain » au sein du groupe. Une vision réaliste renforcée par son vécu : « Dans ce club, il faut deux grands gardiens ».

🗣️ Le jeu au pied ? J’aime ça#DeLange : “Le jeu au pied ? J’aime ça. C’est une de mes grandes qualités. C’est bien de jouer dans une équipe qui a cette vision, j’aime ça. C’est naturel pour moi, j’aime jouer au foot de cette manière.”#OM #CoupedeFrance pic.twitter.com/2VYlbx0kBJ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 19, 2025

3. Un gardien moderne, à l’aise balle au pied

Sur le plan sportif, Jeffrey de Lange a mis en avant l’une de ses principales qualités : le jeu au pied. « J’aime ça. C’est une de mes grandes qualités », a-t-il souligné, en parfaite adéquation avec les principes de jeu prônés par Roberto De Zerbi. Le Néerlandais se dit épanoui dans une équipe qui partage cette vision, évoquant un style de jeu « naturel » pour lui et source de plaisir au quotidien.

4. Coupe de France et tirs au but : un rôle assumé

Concernant la Coupe de France, Jeffrey de Lange n’a pas caché sa motivation, tout en restant prudent sur sa titularisation. « Vous êtes sûrs que je joue ce week-end ? », a-t-il lancé avec le sourire. Le gardien reste marqué par l’élimination aux tirs au but de la saison passée et s’est montré très à l’aise sur cet exercice. « On travaille beaucoup les penalties, même pour le fun », a-t-il expliqué, rappelant qu’un gardien peut « être important pour son équipe » dans ces moments décisifs.

🗣️ “Le mercato ? On ne sait jamais dans la vie !”#DeLange : “Le mercato ? On ne sait jamais dans la vie ! Je veux rester, je suis heureux ici, mais ça reste le football. Je ne peux pas faire de promesses, c’est le football, mais je suis heureux ici.”#OM #CoupedeFrance pic.twitter.com/WgQYOmle9C — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 19, 2025

5. Mercato, avenir et discours sans promesse

Interrogé sur le mercato, Jeffrey de Lange a tenu un discours mesuré et factuel. « On ne sait jamais dans la vie », a-t-il reconnu, avant d’affirmer son bien-être à Marseille. « Je veux rester, je suis heureux ici », tout en rappelant la réalité du football et l’impossibilité de faire des promesses. Un positionnement cohérent avec son attitude globale : rester concentré sur le présent, travailler au quotidien et saisir chaque opportunité sans se projeter excessivement.