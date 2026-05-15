PUBLICITÉ
Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / OM : Mercato, supporters, Rennes… la conf’ de presse de Weah résumée en 5 points !
OM Actualités

OM : Mercato, supporters, Rennes… la conf’ de presse de Weah résumée en 5 points !

Par La Redaction FCM -

À deux jours du dernier match de la saison face à Stade Rennais FC, Timothy Weah s’est présenté en conférence de presse au centre RLD avec un discours tourné vers l’unité et la responsabilité collective. Le joueur de Olympique de Marseille a insisté sur l’importance de terminer la saison sur une note positive malgré un exercice compliqué. Entre soutien aux supporters, ambitions européennes et réflexion sur son avenir, l’international américain a affiché un état d’esprit combatif.

 

Weah appelle le groupe à rester concentré jusqu’au bout

 

Le Marseillais a reconnu que certains joueurs pouvaient déjà penser à l’après-saison, mais il a exhorté ses coéquipiers à rester focalisés sur Rennes. Selon lui, l’équipe doit « tout donner » pour le club, les supporters et la ville afin de finir dignement la saison.

 

 

Le match contre Rennes est présenté comme une “bataille” décisive

 

Weah estime que cette rencontre est capitale pour aller chercher une qualification européenne. Il a souligné que Rennes joue également gros, tout en affirmant que l’OM devait miser sur l’agressivité, le travail collectif et l’efficacité plutôt que sur le beau jeu.

 

 

Un discours fort envers les supporters marseillais

 

Le joueur a compris la frustration et les sifflets du public après une saison irrégulière, mais il a rappelé que l’équipe avait besoin du soutien du Vélodrome. Il a insisté sur l’idée d’une “grande famille” qui doit rester unie dans les moments difficiles.

 

 

Une saison difficile mais un regard tourné vers l’avenir

 

Sur le plan personnel, Weah a évoqué une année compliquée “même en dehors du terrain”, marquée par plusieurs difficultés à gérer. Malgré cela, il se dit optimiste pour la suite et espère encore apporter de la joie aux supporters marseillais.

 

 

Son avenir reste flou après la saison

 

Interrogé sur sa situation personnelle, Weah a expliqué qu’aucune discussion complète n’avait encore eu lieu avec sa direction. Il a indiqué qu’un échange devrait intervenir après la Coupe du monde, tout en affirmant être “100% marseillais” et totalement concentré sur le match face à Rennes.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823