OM : Mercato, supporters, Rennes… la conf’ de presse de Weah résumée en 5 points !

À deux jours du dernier match de la saison face à Stade Rennais FC, Timothy Weah s’est présenté en conférence de presse au centre RLD avec un discours tourné vers l’unité et la responsabilité collective. Le joueur de Olympique de Marseille a insisté sur l’importance de terminer la saison sur une note positive malgré un exercice compliqué. Entre soutien aux supporters, ambitions européennes et réflexion sur son avenir, l’international américain a affiché un état d’esprit combatif.

Weah appelle le groupe à rester concentré jusqu’au bout

Le Marseillais a reconnu que certains joueurs pouvaient déjà penser à l’après-saison, mais il a exhorté ses coéquipiers à rester focalisés sur Rennes. Selon lui, l’équipe doit « tout donner » pour le club, les supporters et la ville afin de finir dignement la saison.

Le match contre Rennes est présenté comme une “bataille” décisive

Weah estime que cette rencontre est capitale pour aller chercher une qualification européenne. Il a souligné que Rennes joue également gros, tout en affirmant que l’OM devait miser sur l’agressivité, le travail collectif et l’efficacité plutôt que sur le beau jeu.

« Oui, ils ont le droit d’être énervé mais si on veut jouer l’Europe la saison prochaine, on a besoin de tout le monde. Moi je suis sûr de tout donner pour eux. Je comprends les sifflets, même si tu es là et que tu siffles, moi j’aime bien. pic.twitter.com/03cANTJsPw — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 15, 2026

Un discours fort envers les supporters marseillais

Le joueur a compris la frustration et les sifflets du public après une saison irrégulière, mais il a rappelé que l’équipe avait besoin du soutien du Vélodrome. Il a insisté sur l’idée d’une “grande famille” qui doit rester unie dans les moments difficiles.

Une saison difficile mais un regard tourné vers l’avenir

Sur le plan personnel, Weah a évoqué une année compliquée “même en dehors du terrain”, marquée par plusieurs difficultés à gérer. Malgré cela, il se dit optimiste pour la suite et espère encore apporter de la joie aux supporters marseillais.

« Je n’ai pas du tout discuter pour l’instant. Je suis 100% marseillais aujourd’hui. Je ferai tout pour aider le club, on verra la discussion avec le président après la Coupe du Monde. » pic.twitter.com/L2KwCCyRf5 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 15, 2026

Son avenir reste flou après la saison

Interrogé sur sa situation personnelle, Weah a expliqué qu’aucune discussion complète n’avait encore eu lieu avec sa direction. Il a indiqué qu’un échange devrait intervenir après la Coupe du monde, tout en affirmant être “100% marseillais” et totalement concentré sur le match face à Rennes.