OM : Mercato toujours bloqué !

Malgré cinq départs cet été, l’OM n’aurait toujours pas obtenu le feu vert de la DNCG pour recruter. Selon La Provence, le club doit encore réduire sa masse salariale pour respecter les exigences financières. Le mercato de l’OM reste donc conditionné à de nouveaux départs.

L’OM doit encore vendre

Hamed Traoré, Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang, Facundo Medina et Gerónimo Rulli ont déjà quitté Marseille. Ces départs ont permis à l’OM de réduire sensiblement sa masse salariale, mais cela ne suffirait pas encore.

Selon La Provence, les dépenses liées aux salaires, transferts et commissions doivent rester sous le seuil de 70 % des revenus du club. Marseille doit donc poursuivre son opération de dégraissage avant de pouvoir recruter.

Plusieurs départs envisagés

Le prochain départ attendu pourrait être celui de Nayef Aguerd, annoncé vers la Real Sociedad. Pierre-Emile Højbjerg pourrait également quitter le club pour l’Italie.

Timothy Weah serait suivi par Villarreal et Sunderland, avec une valeur estimée à 20 millions d’euros. Amine Gouiri et Igor Paixão, qui représentent les principales valeurs marchandes de l’effectif, auraient également des prétendants.

Pour l’heure, ces deux derniers restent toutefois à Marseille. L’OM doit donc encore vendre avant de pouvoir obtenir le feu vert de la DNCG et lancer véritablement son mercato.