Bon Plan Mercato OM : Ruslan Malinovskyi pour remplacer Morgan Sanson !

Extrait du dernier DFM de ce jeudi 25 mars 2020 en mode confinement avec Jean Charles de Bono (consultant FCM), Benjamin Courmes (journaliste FCM) et Mourad Aerts (Journaliste FCM). Ce dernier nous propose un bon plan mercato au milieu de terrain pour palier un éventuel départ Morgan Sanson.

[Attention: cet article n’est pas une rumeur mercato mais une suggestion !!!]

Grand amoureux et connaisseur du football Ukrainien, Mourad Aerts nous parle ainsi de Ruslan Malinovskyi, 26 ans, milieu de terrain de l’Atalanta Bergame.

« C’est le meilleur joueur de l’équipe d’Ukraine qui fait carton plein en ce moment. C’est un milieu de terrain relayeur, si on perd Sanson ce serait bien de le remplacer par ce joueur. Il a une bonne projection vers l’avant et une très belle frappe de balle à ras de terre. Il était à la Gantoise et Bergame l’a acheté pour 14 millions d’euros. Mais il ne joue pas beaucoup, je me dis que c’est le genre d’affaire qu’on pourrait avoir. Mais à mon avis il va rester à Bergame, mais c’est un super joueur ! » Mourad Aerts – Source Débat Foot Marseille

