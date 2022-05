Bon plan mercato OM: Un irlandais pour remplacer Kamara

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Le journaliste , Florian Holsbeek, spécialiste du football belge, nous propose des joueurs du championnat de Jupiler Pro League. Cette semaine, un milieu défensif irlandais : Josh Cullen. Un poste où Pablo Longoria va devoir se pencher après le départ annoncé de Boubacar Kamara.

La saison 2021/2022 est plutôt une réussite jusque là pour les olympiens malgré la perte de la deuxième place. Encore en lice pour terminer dans les trois premiers et se qualifier pour la Ligue des Champions, la fin de saison pourrait s’avérer décisive. En cas de podium, le mercato devrait être assez chaud et Pablo Longoria devra redoubler d’efforts pour satisfaire son coach dans sa demande de renforts. Et parmi les postes prioritaires, on retrouve très clairement le poste de milieu défensif, de n°6. Malgré l’année fantastique de Mattéo Guendouzi, l’éclosion de Gerson et la régularité de Pape Gueye, le départ quasi certain de Boubacar Kamara va laisser un vide immense dans le onze marseillais. Véritable métronome, le « minot » qui a été formé au poste de défenseur central possédait toutes les caractéristiques du « vrai 6 » et lui trouver un remplaçant avec les même qualités ne sera pas chose facile. Aujourd’hui, Florian Holsbeek , spécialiste du championnat belge, nous propose Josh Cullen, international irlandais et titulaire au RSC Anderlecht.

Josh Cullen’s Anderlecht have secured a place in the third round of UEFA Conference League qualifiers after beating Rotal Antwerp 2-1 in the Belgian Pro League 🇮🇪⚽️🔥

They were denied a group place last year by Dundalk’s conquerors Vitesse Arnheim. #COYBIG pic.twitter.com/wBvMhMkSxg

