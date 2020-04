Bon Plan Mercato OM : Un milieu français de Chelsea en prêt?

Nouvel extrait du dernier Débat Foot Marseille avec Benjamin Courmes, Hervé Bercane, Nicolas Filhol, et Nassim Tireche . Ce dernier nous a livré son bon plan mercato pour cet été !

Notre invité Nassim Tireche pense que ce serait une bonne idée de faire venir en prêt le milieu de terrain de Chelsea Tiemoué Bakayako qui est actuellement à l’AS Monaco.

Footballistiquement c’est un monstre, physiquement c’est un buffle

« Bakayako va retourner à Chelsea cet été après son prêt à Monaco. Je ne sais pas ce que les Blues vont faire de lui mais si on perd un milieu et qu’on doit en prendre un qui connaît la Ligue 1 et la Ligue des Champions, qui a été international… Qui est jeune aussi et que l’on peut avoir en prêt. Il a un salaire qui est conséquent mais ça se négocie. Footballistiquement c’est un monstre, physiquement c’est un buffle… En terme d’impact et projection, il est vraiment bon ! »

Nassim Tireche – Source : Débat Foot Marseille