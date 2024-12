Concurrents OM : sale semaine pour le PSG !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…) Les Parisiens n’ont pris qu’un point face au FC Nantes mais l’inquiétude ne règne pas pour Luis Enrique.

Ce samedi le PSG n’a réussi qu’à prendre un seul point de la réception du FC Nantes pourtant en grande difficulté. Après un résultat plus que décevant en Ligue des Champions face au Bayern Munich, les joueurs de Luis Enrique ne s’en sortent pas mieux en Ligue 1 avec un 1-1 qui montre les limites offensives de cette équipe.

« Je crois que je me suis comporté comme d’habitude. À la fin, j’ai eu besoin de me défouler une seconde. Je crois qu’on a fait un match complet, on a dominé, créé des occasions mais le football, encore une fois, récompense ceux qui marquent des buts. C’est frustrant, mais il faut insister, insister, insister. L’adversaire a fait une bonne action et a marqué un but. Qu’est-ce qu’il manque ? Un peu de confiance, de clarté, de précision, de croyance… Je répète, on va continuer d’insister », a déclaré le coach du PSG devant les journalistes à la fin de la rencontre.

Mercato concurrents OM : un départ annoncé cet hiver, le PSG veut 80M€ !

Le RB Leipzig semble bien déterminé à renforcer son effectif en janvier 2024, et Xavi Simons, encore prêté par le PSG cette saison, est l’une de ses priorités. Selon Sport Bild, le club allemand pourrait tenter de prolonger l’aventure du Néerlandais de 21 ans de manière définitive à la Red Bull Arena.

Simons définitivement au RB Leipzig, mais pour combien ?

Simons, qui n’a jamais vraiment laissé entendre qu’il souhaitait revenir à Paris, a fait une belle impression en Bundesliga. Mais un obstacle majeur se dresse sur la route de Leipzig : son prix. Le PSG a fixé la valeur du milieu offensif à 80 millions d’euros, une somme qui reste conséquente pour le club allemand. Malgré cet obstacle financier, les négociations sont en cours, et Leipzig espère pouvoir conclure l’affaire dès janvier.

Le PSG pourrait donc voir son jeune talent rester à Leipzig, mais seulement si le club allemand parvient à trouver un accord sur le montant de l’opération. L’issue du dossier dépendra donc des discussions à venir, mais la situation mérite d’être suivie de près.