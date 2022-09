« Il n’y a aucun rapport avec le fantasme de la vente OM »

Frank McCourt a démissionné de son poste de président du conseil de surveillance de la SASP Olympique de Marseille. L’information révélée hier a relancé sur les réseaux les fantasmes d’une vente imminente du club marseillais. L’OM balaye de nouveau ces rumeurs…

La démission de l’homme d’affaires américain de son poste de président du conseil de surveillance s’expliquerait simplement par une réorganisation interne pour permettre à McCourt de se concentrer notamment sur son « Projet Liberty ». « Frank n’est plus en première ligne juridiquement, confie un cadre du club au journal l’Equipe, cela ne change rien à son statut d’actionnaire classique. Cette modification d’organigramme est logique » Le nouveau président, Barry Cohen, est en effet un membre historique de la garde rapprochée de McCourt. Cette nomination permet donc à l’actionnaire principal de garder un œil sur les activités et les finances de l’OM tout en y consacrant moins de temps.

À LIRE AUSSI : OM : Ribalta prend le dossier en main, Dieng (enfin) relancé ?

Garry Cohen et Jeff Ingram, déjà bien plus aux manettes que McCourt

En interne, on préfère rapidement balayer les nouvelles rumeurs vente du club marseillais. « Il n’y a aucun rapport avec le fantasme de la vente » explique-t-on au club dans des propos rapportés par La Provence. McCourt aurait simplement fait le choix de donner encore davantage de responsabilités officielles à ses deux bras droits Barry Cohen et Jeff Ingram, déjà bien plus aux manettes que lui ces derniers mois, précise ainsi le quotidien régional.

À LIRE AUSSI : OM : Ribalta prend le dossier en main, Dieng (enfin) relancé ?