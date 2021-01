Mercato : Accord trouvé entre l’OM et la Juventus pour Aké et Tongya !

Selon les informations de Sky Sports, le deal est fait ! L’échange entre Marley Aké et Franco Tongya devrait être officialisé très bientôt. Les visites médicales devraient être effectuées dès demain !

Accord trouvé entre la Juventus et l’Olympique de Marseille pour l’échange Aké – Tongya. Selon les informations de Fabrizio Romano, journaliste pour Sky Sports, les visites médicales devraient être faites dès demain pour une officialisation dans la foulée. Les deux joueurs devraient signer respectivement un contrat de 4 ans et demi.

Confirmed and deal completed between Juventus and OM. Franco Tongya joins OM, Aké joins Juventus. Medicals tomorrow. 🤝🇮🇹🇫🇷 #OM #Juventus https://t.co/KswcVZxdZz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2021