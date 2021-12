Mercato : Ce joueur se demande « pourquoi il a débarqué à l’OM »

L’Olympique de Marseille a réalisé une opération « moderne » en échangeant Marley Aké pour Franco Tongya avec la Juventus. L’Italien n’a pas encore eu sa chance avec l’OM. Selon un proche de la formation, il se demanderait même ce qu’il fait à Marseille.

Il y a près d’un an maintenant, l’Olympique de Marseille a réalisé un échange en évaluant deux joueurs à 8 millions d’euros : Franco Tongya et Marley Aké. Deux attaquants à forts potentiels qui n’avaient pas vraiment leur place dans leurs clubs respectifs.

Le staff du groupe professionnel ne s’occupe quasiment pas de lui

Cependant, l’Italien n’a pas réussi à s’imposer à l’OM. Un proche de la formation du club marseillais s’est exprimé à ce sujet à RMC. Il le décrit comme quelqu’un de bien mais qui ne comprend pas toujours pourquoi il est ici.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : La priorité de Jorge Sampaoli est connue !

« Il est adorable, gentil, souriant. Il n’a que 19 ans, il est loin de chez lui, et surtout il n’a rien demandé. C’est un âge où il peut déjà y avoir des jalousies dans le vestiaire à cause du salaire, du statut, et des enjeux liés au contrat de chacun. Lui, il se demande parfois pourquoi il a débarqué à l’OM, d’autant que le staff du groupe professionnel ne s’occupe quasiment pas de lui, ne le considère pas » Un « intime de la formation de l’OM » – Source : RMC Sport