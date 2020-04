Mercato : Cet attaquant ciblé par l’OM ouvre la porte !

Ciblé par l’Olympique de Marseille selon plusieurs sources, Mbaye Niang a répondu à cet intérêt dans un Live Instagram avec Bilel Ghazi, journaliste de L’Equipe.

L’Olympique de Marseille est en difficulté financière mais aurait tout de même pris des renseignements sur plusieurs attaquants et notamment en Ligue 1.

Si demain on me dit que l’OM me veut, la question se pose — NIANG

Dans un live Instagram avec Bilel Ghazi, journaliste pour L’Equipe, Mbaye Niang a évoqué son avenir et notamment l’intérêt de l’OM. Si les dirigeants marseillais se manifestent, l’attaquant actuellement au Stade Rennais pourrait se laisser tenter…

A LIRE AUSSI : Mercato : « L’OM n’aura plus les moyens de mettre 13 Millions d’euros sur un joueur »

« L’intérêt de l’Olympique de Marseille, c’est flatteur pour moi. Cela signifie que je fais de belles choses. Si demain on me dit que l’OM me veut, la question elle se pose, tu réfléchis parce que Marseille c’est un grand club, c’est un club qui mérite d’être respecté en France. A la fin de la saison, s’il y a un club comme l’OM, je ne serai pas insensible »

Mbaye Niang – Source : Live Instagram