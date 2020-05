Mercato : Cet attaquant pisté par l’OM calme le jeu…

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille dès le mercato hivernal, le buteur du Stade de Reims Boulaye Dia évoque son avenir. Il ne souhaite pas quitter son club pour le moment.

Interviewé par Téléfoot, Boulaye Dia s’est exprimé sur sa situation actuelle avec le Stade de Reims avec qui il a brillé cette saison.

pour l’instant c’est Reims — BOULAYE DIA

Heureux d’avoir pu qualifier son équipe en Europa League, le coéquipier d’Alaixys Romao se voit bien rester dans son club, malgré l’intérêt d’écuries françaises telles que l’Olympique de Marseille.

« Oui c’est flatteur d’être suivi. Ça veut dire que j’ai fait une belle saison. J’ai vu, j’ai lu un peu… Les amis m’envoient les liens des articles sur moi. Moi je suis concentré à Reims. On s’est qualifié pour l’Europa League, on est dans l’attente des barrages. Après, comme on dit dans le foot, ça va très vite. S’il doit se passer quelque chose, c’est mon agent qui gère en coulisse ! Mais pour l’instant c’est Reims. »

Boulaye Dia – Source : Téléfoot